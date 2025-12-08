Es de justicia, ampliar Plazo para tramitar acta de defunción

Por considerarlo como un acto de justicia, se solicitará al gobierno del estado de Sonora, que el Registro Civil otorgue un plazo de hasta un mes para expedir actas de defunción posterior al fallecimiento de una persona y del lapso en que fuera expedido el certificado de defunción, manifestó el abogado Carlos Armando Muñiz Reyes.

El asesor jurídico de la Coordinación General de Asistencia Jurídica del Ayuntamiento de Cajeme, manifestó que ya en la anterior Legislatura del Congreso del Estado se había emitido un punto de acuerdo después que el exdiputado local Iram Leobardo Solís García sometió a la consideración del Congreso la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora.

Dicho punto de acuerdo iba en el sentido de solicitar que el Congreso del Estado de Sonora pudiera subir al pleno la solicitud para ampliar el término de cinco días a 15, para que el Registro Civil expida un acta de defunción; sin embargo, se considera que lo más conveniente es que se otorgue un plazo de hasta un mes para expedir dicho documento, comentó.

Muñiz Reyes dijo que en lo que este tema pueda retomarse y llegar a buen puerto, en la dependencia municipal se apoya a los familiares de la persona fallecida para realizar la acreditación de hechos de defunción, un trámite que se realiza cuando ocurre un deceso y los familiares, que tienen sólo cinco días para realizar el trámite del acta de defunción en el Registro Civil no lo realizaron.

Expresó que de no realizarse, se corre el riesgo de que los deudos tengan que tramitar el juicio de acreditación de hechos de defunción y de esta manera poder estar en condiciones de pedir la expedición del acta de defunción a través de dicha estrategia legal.

Comentó que "en lo personal, considero que este tiempo --cinco días-- es muy corto, ya que emocionalmente los familiares se encuentran conmocionados por la pérdida del ser querido y porque sus ocupaciones están en atender la organización de un funeral".

"Considero que sería un acto de justicia, además de empatía y sensibilidad para con la ciudadanía, el que se reformara el artículo 98 de la ley del Registro Civil para el Estado de Sonora, y el término se amplíe a un mes con los argumentos ya esgrimidos", agregó.

Mencionó que el plazo que se está solicitando como mínimo tiene que ver con el hecho de que el familiar, en la mayoría de las ocasiones está dolido y todo pasa por su mente, menos el hacer este trámite cuando ni siquiera está enterado que tiene ese tiempo para hacerlo.

Si además a lo anterior se suman los diversos problemas por los cuales pasan los deudos por el sensible fallecimiento de un familiar o ser querido, la situación anímica y de tristeza que los embarga, problemas de salud, el propio duelo, los costos que esto genera, tales como traslado, permisos laborales, entre otros y sobre todo el estado emocional en que se pueden encontrar, hacen que los cinco días actualmente establecidos, sea un período corto de tiempo para poder realizar el trámite citado, afirmó.

Puntualizó que, por el lado económico, un funeral implica gastos y esto a los dolientes les ahorraría dinero porque se tiene que hacer un juicio con un abogado particular, el cual tramita de dos a tres meses este proceso y su cobro oscila entre 3 mil 500 a 5 mil pesos.