Buscarán organismos ser escuchados por el gobierno

Son órganos obligados de consulta la Canaco, Canacintra y Canirac; tuvieron reunión en Hermosillo: Gustavo Cárdenas

Dic. 08, 2025
Los organismos empresariales del municipio de Cajeme buscarán de manera formal ser escuchados por la autoridad municipal y poder aportar, a través de sus propuestas, al desarrollo y engrandecimiento de la localidad, como órganos obligados de consulta que son, de acuerdo con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, ordenamiento que rige la Secretaría de Economía, manifestó Gustavo Cárdenas García.

El presidente de la Canaco Ciudad Obregón dijo que tanto el organismo que él preside, como la Canacintra y la Canirac son, de acuerdo con la citada Ley, órganos de consulta y colaboración del Estado, por lo que el gobierno deberá consultarlas en todos aquellos asuntos vinculados con las actividades que representan.

El dirigente empresarial reveló que el sábado pasado se reunieron en Hermosillo las Cámaras que tienen presencia en distintos municipios del estado de Sonora y acordaron redactar sendos oficios para solicitar a los ayuntamientos ser tomados en cuenta para algunas decisiones que involucran a la sociedad, incluido lo relativo a la aplicación de los presupuestos de egresos.

Y no se tata de suplantar la responsabilidad o facultades de los alcaldes o de los cabildos, ni es un capricho, sino que se trata de cumplir con lo que dice la normatividad de la materia y coadyuvar con el crecimiento y desarrollo económico, comentó Cárdenas García.

Por otra parte, mencionó que los organismos empresariales de Cajeme sí han sido convocados por la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico y Social en el cabildo, que encabeza la también empresaria y expresidenta de Canacintra, Adriana Torres, pero hace falta mayor participación del sector.

