  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 8 De Diciembre Del 2025
Ciudad Obregón

Invita programa ASI a aprovechar la promoción de invierno, para comenzar a pagar en marzo los equipos adquiridos en temporada invernal

Dic. 08, 2025
Llaman a comprar aires acondicionados en diciembre

Durante el actual mes de diciembre continúa en el sur de Sonora la promoción de invierno puesta en marcha por el programa Ahorro Sistemático Integral (ASI), que busca colocar equipos de aire acondicionado entre la ciudadanía, para comenzarse a pagar en el recibo de energía eléctrica hasta marzo de 2026, reveló Edgardo Mauricio Galaviz Martínez.

El coordinador del programa en la zona Obregón, que comprende los municipios de Cajeme y Navojoa además de otros intermedios, hizo el llamado a todos aquellos habitantes de la región a acercarse a las empresas que ostenten el logotipo de ASI en sus locales, a realizar el trámite, de manera que puedan tener ya instalados sus equipos cuanto antes y no tener que esperar al inicio de las altas temperaturas para ello, además que los costos pudieran incrementarse en la primavera y de esta manera ya no tendrían que pagar más.

El funcionario dijo que, en la Coordinación a su cargo, en noviembre de 2025 se registró una caída del 48 por ciento en la venta de equipos y sistemas ahorradores en general, ello en comparación con el mismo periodo de 2024, al reportarse en el onceavo mes del año anterior 102 acciones totales, contra las 53 que se registraron el mes que recién concluyó.

Así, en noviembre de 2024 se comercializaron sólo en Ciudad Obregón nueve aires acondicionados, 23 refrigeradores, 31 lavadoras y nueve sistemas de aislamiento térmico, para dar un total de 72 acciones.

En la misma sede, en el mismo mes de 2025 se colocaron tres aires acondicionados, un refrigerador, 18 lavadoras y nueve sistemas de aislamiento térmico, haciendo un total de 31 acciones.

En la sede de Navojoa, en noviembre de 2024 se comercializaron dos equipos de aire acondicionado, 15 refrigeradores, 13 lavadoras y ningún sistema de aislamiento térmico, siendo en total 30 acciones, informó Galaviz Martínez.

También en Navojoa, en noviembre del presente año fueron colocados tres aires acondicionados, 11 refrigeradores, ocho lavadoras y no se vendieron sistemas de aislamiento térmico, para hacer un total de 22 acciones, expuso el entrevistado.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

