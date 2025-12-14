Taxistas quieren participar en reordenamiento de Obregón

Taxistas Colectivos de la localidad buscan ser convocados para participar en las pláticas del reordenamiento del centro de Obregón, al considerar que son parte fundamental de la movilidad, además que aportan en impuestos y revalidaciones tal estado y al municipio, afirmó el delegado del transporte de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies), Adolfo Arias Castillo.

Explicó que los taxistas colectivos de la agrupación están a la espera de ser convocados para tratar el tema del reordenamiento del centro de Obregón, ya que ellos aportan en impuestos, revalidaciones de concesiones, placas, entre otros, lo cual les daría derecho a tener voz en ese proyecto.

"Sobre el reordenamiento todavía no estamos en pláticas, los concesionarios que estamos en este grupo esperamos que las instancias correspondientes aquí en Cajeme nos tomen en cuenta, queremos participar porque realmente pagamos impuestos correspondientes sobre lo que es comercio pago de piso, revalidación de la concesión ante el gobierno estatal y municipal, entonces sí queremos que nos tomen en cuenta porque aportamos tanto en lo físico como en lo monetario en el estado como en el municipio".

Propuesta de los taxistas para mejorar la movilidad y el control del servicio

Arias Castillo dijo que, además de las aportaciones económicas, los taxistas colectivos son una parte fundamental de la movilidad en el centro de Obregón, ya que no han llegado los suficientes camiones urbanos para atender los vacíos que se tienen hacia las diferentes colonias de la localidad, por lo que ellos son quienes buscan atender a la población.

El dirigente del gremio dijo que la principal propuesta que tienen los taxistas colectivos es que se logre un esquema de control que beneficie tanto al operador como al usuario y al gobierno, con lo que prestarían el servicio de una manera más organizada.

"Nosotros que buscar una dinámica, tenemos que buscar una estrategia que sea buena para el usuario, para operador y para el gobierno, que sean esos aspectos para que haya un control".