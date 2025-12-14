  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 14 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Condusef llama a cuidar el aguinaldo

Recomienda hacer un presupuesto e incluir gastos importantes que sirvan a lo largo del año

Dic. 14, 2025
Los trabajadores deben hacer un buen uso del aguinaldo para lograr aprovechar mejor el dinero
Los trabajadores deben hacer un buen uso del aguinaldo para lograr aprovechar mejor el dinero

En busca de que los trabajadores hagan un mejor uso de su aguinaldo este fin de año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financiero (Condusef) llamó a los trabajadores a hacer un presupuesto de los recursos apegarse a él, además de destinar una parte para pago de deudas a corto plazo o invertirlo en el servicio al carro o la vivienda.

El aguinaldo es una prestación a la que tienen derecho los trabajadores y representa el reflejo de su trabajo a lo largo del año, por lo que la Condusef recomendó aprovecharlo lo mejor posible, ya sea comprando artículos necesarios para su familia, arreglando la casa o dándose servicio al carro.

Medidas para proteger el uso del aguinaldo

Para ello, es importante hacer un presupuesto y ajustarse a éste, por lo que es importante comparar precios de los artículos que se vayan a comprar y que tengan en diferentes establecimientos.

En caso de que vayan a pagar con tarjeta de crédito o débito se debe solicitar al establecimiento que lleven la terminal en punto de venta hasta donde se encuentre para nunca perder de vista el plástico y, si van a adquirir bienes o servicios por Internet, asegurarse de hacerlo sólo en sitios web seguros.

También recomendó destinar por lo menos el 20 por ciento al ahorro para contar con un respaldo al inicio de año, que por lo general representa retos financieros para las personas.

La Condusef señaló que el propósito principal del aguinaldo es que los trabajadores puedan enfrentar los compromisos de fin de año y los del inicio del siguiente, por lo que se recomienda que hagan un buen uso.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Seguirán visitas de salud en Cajeme durante diciembre
Ciudad Obregón

Seguirán visitas de salud en Cajeme durante diciembre

Diciembre 14, 2025

Los servidores de la salud continuarán con las visitas a los domicilios para brindar el servicio

Cruz sagrada de tribu mayo no fue robada
Ciudad Obregón

Cruz sagrada de tribu mayo no fue robada

Diciembre 13, 2025

Fue hallada por un vecino y resguardada en la Casa de la Cultura de San Ignacio Cohuirimpo: Vélez

La filantropía, un estilo de vida
Ciudad Obregón

La filantropía, un estilo de vida

Diciembre 13, 2025

Invita Francisco Fernández a empresarios a buscar maneras de apoyar a la ciudadanía del lugar donde se encavan sus empresas