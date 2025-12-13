La filantropía, un estilo de vida

El empresario Francisco Fernández Jaramillo, quien recientemente recibiera el Premio Sonora a la Filantropía 2025 junto a otros ciudadanos de la entidad, manifestó que el participar en apoyo a causas de beneficio común es un estilo de vida, e invitó a más personas a buscar maneras de involucrarse en ayudar a hacer de cada comunidad un mejor lugar para vivir.

Comentó que el hecho de que un empresario reciba este tipo de reconocimiento tiene un gran mérito, porque generalmente, ellos enfocan sus esfuerzos y capacidades en el bien andar de su empresa, lo que está bien porque se requiere primero tener rentabilidad para, de ahí, partir y hacer obras.

"Pero que no sea eso el pretexto para no participar y hacer más activamente; y a participación no significa nada más aportar dinero para obras o causas, también significa el dedicar tiempo, el poner tu talento a disposición de organismos, d organizaciones y de la comunidad en general. Entonces, ojalá que ese mensaje pues sea recibido por colegas empresarios y se animen a hacer cosas por la comunidad; de eso nos beneficiamos, al final del día, todos", expresó.

Aportar recursos hacia proyectos comunitarios, más que un gasto es una inversión en la comunidad y en la sociedad, "porque todo lo que hacemos por la sociedad, de manera que las oportunidades les lleguen a más personas, tarde que temprano nos va a beneficiar de un modo u otro; si ayudamos a que haya una mejor distribución de los recursos, a que haya mejor educación, a que haya mayores oportunidades para la gente, pues estamos trabajando en que reduzcamos el tema de violencia, de criminalidad, que haya gente más preparada para atender los puestos de trabajo, en general, lo que hacemos es generar un circulo virtuoso", dijo.

Llamó a sus colegas empresarios a romper la idea de que están poniendo o gastando dinero y transformarla en una idea de participación, de inversión, de ser actores de cabio, con lo que se estará aportando esa ganancia a la comunidad y a la sociedad en general; "y por ende a nosotros mismos; los círculos virtuosos generalmente, generan bien para los que dan como para los que reciben".

Manifestó que el buscar el bien hacia los demás viene de una tradición familiar, y recordó que hace 10 años ya habían ganado el mismo premio como empresa. "Es algo que se aprende desde casa, es algo que lo vives en la tradición familiar y yo creo que no hay un inicio para esto; lo que hemos hecho más bien, en lo que hemos trabajado es en evolucionar para hacer algo más profesional, y lo que hemos hecho como grupo familiar es invertir en proyectos de desarrollo comunitario".