Busca Tec de Monterrey pertinencia con sector empresarial

El Tec de Monterrey es una universidad que busca ser pertinente con la sociedad en la que se enmarcan sus distintas sedes, y en caso de los alumnos de carreras afines a los negocios en el campus Ciudad Obregón, desde el primer semestre trabajan con empresas locales socioformadoras, lo que les hace empaparse de la cuestión empresarial desde el comienzo de su formación académica, expresó Gloria Rivera, directora de la Escuela de Negocios.

Como parte de ello, quienes ingresaron en el pasado mes de agosto ya comenzaron proyectos con empresas ubicadas en Ciudad Obregón, como Danone, que es de tipo internacional; también con Dúo Padel Park, que es de tipo local, además de Sales de Valle, Yoreme, Llyasa y Cremería Aceves, entre otras, reveló la entrevistada.

Así a través de proyectos, los alumnos aprenden en el laboratorio de la misma empresa; esto es, aprenden de empresas reales, con situaciones y problemáticas reales, con la orientación y el mentoreo de sus profesores, donde estos últimos son los facilitadores de las estrategias y diseñan las herramientas; y al final de un periodo de cuatro semanas el alumno presenta ante el consejo y directivos de la empresa sus propuestas de innovación, de emprendimiento o del área de mercadotecnia, de acuerdo al área del proyecto, dijo la entrevistada.

Las carreras del área de negocios existentes en la localidad son las de Estrategia y Transformación, que viene siendo como Administración; la de Mercadotecnia, Negocios Internacionales, Inteligencia de Negocios (relativa al análisis de datos enfocada desde la parte estratégica), Licenciatura en Contaduría y Finanzas, Licenciatura en Emprendimiento y Administración en Gestión del Talento (relacionada con Recursos Humanos, pero desde la perspectiva de la administración), reveló.

Mencionó que en los primeros tres semestres de las carreras, que son los que el alumno puede cursar en Ciudad Obregón, explora todas estas como una especie de tronco común, y es en el cuarto semestre cuando ya toma una decisión y, con base en su experiencia de haber vivido retos y proyectos, esto le ayuda a determinar si esta es el área o la carrera que realmente le gusta.

Hizo saber que es a partir del cuarto semestre, que es la etapa de enfoque, cuando el estudiante es transferido a alguno de los 26 campus en el país, como puede ser, de los más grandes, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Ciudad de México o Santa Fe; o a alguno de los de tamaño mediano como Hermosillo, Culiacán o Chihuahua.

Como la institución está homologada a nivel nacional, desde el nivel central se define si se crean nuevas carreras y en dónde estas se imparten, de acuerdo con las necesidades del entorno, expuso.

Uno de los pilares del Tec es el emprendedurismo, y con ello, la institución está catalogada en el sitio número seis del top 200 a nivel mundial en la parte del aprendizaje del emprendimiento, afirmó.

Pero además de que los alumnos aprenden a emprender, en ello va también incluido lo relativo al emprendimiento social, que tiene que ver con crear no sólo riqueza a través de una empresa, sino a la vez a crear valor; es decir, el impacto social hacia la comunidad, finalizó.