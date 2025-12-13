Sube a 4064 los casos de dengue en Sonora

Al corte del 12 diciembre de 2025, el número de casos confirmados de dengue en el estado de Sonora se elevó a 4 mil 64, siendo Guaymas el municipio con más casos al acumular mil 461, seguido por Cajeme, que registra 952 casos confirmados, informó la Secretaría de Salud Pública.

Estos casos confirmados se derivan de los 10 mil 791 que fueron estudiados como probables en lo que va del presente año, y se registran en sólo 28 de los 72 municipios que conforman la entidad, reveló la dependencia estatal.

En el tercer lugar con más casos confirmados se ubica Hermosillo, con 675; le sigue Bácum con 168, San Ignacio Río Muerto con 160, Navojoa con 149 y Etchojoa con 109 casos.

En Empalme se registraron 83 casos; Pitiquito tiene 58, Nogales 54, Huatabampo 46, Benito Juárez 37, San Luis Río Colorado 32, Caborca 19, Álamos 16 y San Miguel de Horcasitas, 12.

Quiriego registró cinco casos, Puerto Peñasco cuatro; en Ónavas y Ures se reportaron tres en cada uno; Magdalena, Mazatán y Rosario registraron dos cada uno, mientras que Banámichi, Fronteras, Moctezuma, Rayón y Santa Ana registraron un caso cada uno, indica el informe.

De acuerdo con el documento de la Secretaría de Salud Pública, fue a partir de la semana epidemiológica cuando se comenzó a elevar la cifra de casos, alcanzando el pico máximo en la semana número 46 cuando en la entidad, se confirmaron 504 casos, para comenzar a disminuir de forma gradual.