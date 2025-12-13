  • 24° C
Ciudad Obregón

Jalo por Obregón embellece bulevar Ramírez

Integrantes de la asociación realizan labores para rescatar espacios públicos

Dic. 13, 2025
Labores de limpieza y aplicación de pintura realizaron recientemente integrantes de la asociación Jalo por Obregón en el bulevar Ignacio Ramírez para el rescate del mismo, pues se trata de un punto de la ciudad en el que familias acuden para convivir y hacer ejercicio, pero se encontraba descuidado.

El objetivo es mejorar la imagen de este espacio de esparcimiento familiar, por lo que se aplicó pintura a algunos juegos que se encuentran en la zona, mismos que estaban vandalizados. Asimismo, se embellecieron algunas bancas para el disfrute de las personas que acuden a este bulevar, entre otras acciones.

imagen-cuerpo

La organización trabaja de la mano con algunas empresas, las cuales han dado una respuesta positiva al llamado que Jalo por Obregón ha hecho, pues suman esfuerzos para poder rescatar aquellos espacios que se encuentran descuidados, con el propósito de impulsar la convivencia, el embellecimiento de Ciudad Obregón y el trabajo en comunidad.

Cabe señalar que también se llevan a cabo jornadas de reciclaje con objetivos específicos mensuales. Durante esta actividad se ha apoyado al Asilo San Vicente, así como a otros espacios.

Los integrantes de la organización se instalan en el Parque Los Pioneros durante el transcurso de cada mes para realizar esta campaña de reciclaje, por lo que invitan a la sociedad en general a sumarse a la causa.

Otros espacios que han sido rescatados por la asociación son el Parque Las Haciendas, en la sección El Mezquite, así como el cruce de las calles 5 de Febrero y Yaqui, donde se hizo una jornada de limpieza recientemente.

Personas interesadas en sumarse a las labores de esta asociación pueden comunicarse a la página de Facebook Jalo por Obregón.

 

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

