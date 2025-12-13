  • 24° C
Ciudad Obregón

Sigue problemática de perros callejeros en Nueva Esperanza

Piden al Centro de Control Animal tomar cartas en el asunto, antes de que haya un incidente

Dic. 13, 2025
Habitantes de la colonia Nueva Esperanza se ven afectados de manera cotidiana por la presencia de perros callejeros en las calles Magdalena Trujillo entre Puerto de Guaymas y Hermanos Talamante, por lo que extienden su llamado al Centro de Control Animal, para que tome acciones al respecto.

A decir de los afectados, son cerca de 10 canes los que se pasean a diario por la zona en mención, tanto de día como de noche. Al hacerlo, desparraman las basuras en los hogares, y persiguen a las personas cuando estas salen a caminar, acuden a las tiendas o simplemente van a caminar a unas canchas deportivas que hay en la colonia.

"Ya no podemos ni salir en paz a las tiendas porque se ponen por fuera en las entradas. Les ladran a los motociclistas y los persiguen Si alguien va caminando de la nada salen los perros y son grandes, se ha vuelto muy normal ver a perros callejeros, que no sabemos siquiera si están vacunados contra la rabia", comentó Guadalupe Soto, una de las perjudicadas.

Habitantes de esta colonia dijeron estar preocupados porque se presenten casos de ricketssia u otras enfermedades relacionadas con los perros, e incluso que haya agresiones de gravedad, pues hasta el momento no se han reportado casos en los que alguna persona haya sido mordida por uno de los canes, sin embargo, si les ladran a las personas y las persiguen, por lo que se ha vuelto un reto para los residentes salir a caminar.

También hacen un llamado a dueños de perros que están en talleres, pues en ocasiones los sueltan sin supervisión y causan estragos.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

