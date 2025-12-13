Cruz sagrada de tribu mayo no fue robada

En relación con el supuesto robo de la llamada cruz mojonera de San Ignacio Cohuirimpo en el municipio de Navojoa, que en fecha reciente fuera denunciado por autoridades tradicionales, el coordinador de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Cedis) en Sonora, Martín Vélez de la Rocha, aclaró que el mencionado símbolo histórico de la etnia mayo fue encontrado desprendido de su base por un vecino y resguardado para su posterior entrega a los interesados, por lo que el delito realmente no existió.

Mencionó el funcionario que el día lunes 8 de diciembre, personal de la CEDIS recibió notificación verbal por parte de Remedios Severo Aguilar Osuna, que se asume como gobernador indígena de la comunidad de San Ignacio Cohuirimpo, en el sentido de que la cruz antes mencionada había sido robada y ante esta notificación se instruyó a Leobardo Ramos Izaguirre, enlace de CEDIS con los pueblos mayos, para que diera acompañamiento a éste, desde el momento de recibir la denuncia verbal.

Ramos Izaguirre pidió a Aguilar Osuna acudir ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, a fin de interponer de manera inmediata denuncia formal del hecho presuntamente delictivo en mención; además, Ramos solicitó la colaboración de la Policía Municipal de Navojoa, con el fin de que se constatara lo reportado por el denunciante y, en su caso, se elaborara el Informe Policial Homologado correspondiente, comentó Vélez de la Rocha.

Dijo que, paralelamente, se pidió colaboración de la Oficina de Representación de INPI, a cargo de Carlos Corral Alday, y por su conducto, de la Oficina de Representación de INAH en Sonora, a cargo de Zenón Tiburcio Robles, con el objeto de coordinar el apoyo en la localización de la cruz que había sido reportada como robada.

"Con la eficaz colaboración de personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, pudo determinarse que dicho objeto fue encontrado derribado, por causas aún por determinar, por uno de los vecinos del lugar, el día 2 de diciembre", expresó.

Asimismo, el Comité de Mejoras del fraccionamiento Hacienda Real, al enterarse de que la cruz se encontraba desprendida de su base, determinó levantarla y trasladarla hacia la Casa de la Cultura de San Ignacio Cohuirimpo, a cargo de Francisco Borbón, mencionó.

"Habiéndose aclarado los hechos, pero ya estando abierta una averiguación previa por los mismos, el Ministerio Público determinó que la cruz permaneciera depositada en la Casa de la Cultura, hasta en tanto personal calificado del INAH determine el tratamiento que debe darse, una vez precisado el valor histórico que se le atribuye a la cruz que nunca fue robada", afirmó para concluir el funcionario.