  • Domingo, 14 De Diciembre Del 2025
Ciudad Obregón

Seguirán visitas de salud en Cajeme durante diciembre

Los servidores de la salud continuarán con las visitas a los domicilios para brindar el servicio

Dic. 14, 2025
En caso que existan adultos mayores o personas con discapacidad que no estén recibiendo las visitas se les invita a que se pongan en contacto con la secretaría del Bienestar
En caso que existan adultos mayores o personas con discapacidad que no estén recibiendo las visitas se les invita a que se pongan en contacto con la secretaría del Bienestar

Las visitas de Salud Casa por Casa continuarán durante lo que resta de diciembre y no se tiene contemplado la suspensión de actividades, salvo en los días feriados de ley, informó personal de la Secretaría del Bienestar.

Con esto se busca cumplir con las programaciones de visitas que ya se tienen para este mes, además que no se suspenderán las revisiones periódicas de los adultos mayores o personas con discapacidad que reciben el beneficio.

Las visitas en la región se programan en las diferentes colonias y comunidades que se encuentran dentro de la jurisdicción, en las cuales se programan las visitas de forma regular.

Las visitas continuarán con normalidad y el personal de medicina realizará las revisiones, recetará los medicamentos, entre otras actividades que realizan normalmente.

Principales padecimientos detectados en visitas

Durante las inscripciones a los adultos mayores que concluyeron este fin de semana se les preguntó a los nuevos beneficiarios si quisieran formar parte del programa de salud.

Los padecimientos que más se encuentran en los recorridos de salud son los relacionados con la presión arterial, así como los relacionados con el azúcar, entre otros, los cuales reciben el debido seguimiento.

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


