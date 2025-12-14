  • 24° C
Ciudad Obregón

Policía Municipal de Cajeme está blindada contra hackeos

Se tiene coordinación con la Policía Cibernética, indicó el titular de Seguridad Pública, Claudio Cruz Hernández

Dic. 14, 2025
La Policía Municipal de Cajeme aseguró contar con medidas de seguridad para evitar hackeos al sistema de información, como sucedió recientemente en Hermosillo, además informó que se tienen coordinación con la Policía Cibernética en caso de que alguna situación lo amerite.

Claudio Cruz Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme, informó que siguen los trabajos para garantizar la protección de su sistema informativo, para evitar cualquier tipo de filtración que pudiera suscitarse.

"Nos enteramos de que Seguridad Pública de Hermosillo sufrió un hackeo; muchas veces los hackers van a la avanzada. Sin embargo, nosotros tenemos bien resguardados, se podría decir, los datos de la Secretaría, pero seguimos trabajando para evitar ser víctimas de personas malintencionadas", explicó.

Se cuenta con el apoyo de la Policía Cibernética, agregó, que es a la que pueden recurrir cuando se tenga alguna situación de este tipo, ya que esta instancia es la encargada de los seguimientos a dichos casos. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado ninguna situación como la ocurrida en Hermosillo.

Cruz Hernández destacó que durante el ataque cibernético que ocurrió durante este año contra el sistema de datos del Ayuntamiento, Seguridad Pública no sufrió afectaciones, ya que cuenta con un sistema independiente de informática no ligado cien por ciento al municipio.

En agosto de este 2025 fue atacado de manera cibernética el Ayuntamiento, lo que causó afectaciones temporales a trámites digitales.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

