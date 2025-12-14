Impulsarán a emprendedores de Cajeme con Mercadito Solidario Finabien

La Financiera para el Bienestar en Sonora y el gobierno municipal de Cajeme realizarán un Mercadito Solidario Finabien el próximo 16 de diciembre en la comisaría de Pueblo Yaqui, con el objetivo de impulsar a emprendedores locales durante la temporada decembrina.

El evento tendrá lugar a partir de las 16:00 horas, finalizando a las 19:00. Ana Idolina García Jiménez, gerente estatal de la Financiera para el Bienestar, destacó la importancia de que haya herramientas para impulsar a las personas que desean tener un negocio propio para sacar adelante la economía de sus familias.

Por ello es que este será un espacio donde puedan ofertar sus distintos productos, pues en estas fechas las personas buscan dar regalos a sus seres queridos, por lo que es una buena oportunidad de que incrementen las ventas para quienes tienen sus propios emprendimientos.

"Estos espacios permiten a familias productoras ofrecer repostería, artesanías y artículos navideños a precios accesibles, fortaleciendo la economía comunitaria", dijo.

El evento será en la calle Emiliano Zapata, en la colonia Fundo Legal. Finabien reiteró su compromiso de apoyar el autoempleo.

Fue en junio de este año cuando la Finabien se instaló en el Centro de Usos Múltiples de Ciudad Obregón, con el propósito de fomentar la inclusión financiera en el municipio de Cajeme, con créditos con facilidades de pagos para emprendedores.

Personas que deseen obtener mayor información pueden mandar mensaje al correo redmercaditosolidario@finabien.gob.mx.