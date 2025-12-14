Pide padre Salvador Nieves mantener la esperanza en Dios

Ante los conflictos que se viven cotidianamente el padre de la Diócesis de Ciudad Obregón, Salvador Nieves Cárdenas, destacó la importancia de que los fieles de la Iglesia Católica no pierdan la esperanza en Dios, por lo que los invitó a permanecer en oración y a recibir la sagrada Eucaristía.

"Es a través de la virtud de la esperanza que deseamos alcanzar la plenitud de esta felicidad en el cielo. Nos da el entusiasmo y la alegría, si no existe la esperanza entonces aparece la resignación, o peor tantito, la desesperación, que a veces nos hacen hacer cosas que no están bien. El Papa dice que la esperanza nos inspira y sostiene para acercarnos más a Dios, incluso en las dificultades de la vida ahí está la esperanza, el Adviento es tiempo de esperanza", dijo.

Recordó a los fieles que el Adviento es el tiempo de espera para el nacimiento del Niño Dios, por lo que las personas deben de preparar sus corazones para recibirlo.

Asimismo, dijo que es importante pedir la intercesión de la Virgen María, madre de Dios, ante cualquier situación de la vida cotidiana

"Pidámosle a la Virgen que interceda por nosotros para que la fe Dios la encienda en nuestra vida, para que el amor se mantenga vivo, y haya siempre medios para que no se apague en nuestros corazones", mencionó.

La cuarta vela de la corona de Adviento fue encendida hoy, faltando un domingo de Adviento para el nacimiento de Jesús.