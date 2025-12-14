  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 14 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Oomapasc invita a actualizar medidores

Con el objetivo de tener datos precisos sobre el consumo de agua en los hogares y evitar conflictos

Dic. 14, 2025
Oomapasc invita a actualizar medidores

Una invitación hace el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) para que los usuarios acudan a actualizar sus medidores para que haya indicadores más precisos en cuanto a la medición de su consumo del líquido vital en los hogares y evitar conflictos.

El director comercial, Gonzalo de la Fuente, destacó que se trata de medidores certificados.

"Los quiero invitar a que acudan a las oficinas del Oomapasc porque tenemos ya medidores que son certificados y nos van a permitir que sus lecturas sean realmente las que deben ser y podamos realmente darles un excelente servicio", comentó.

Agregó que hay facilidades de pagos al adquirir algún medidor, por lo que los usuarios pueden acercarse a las oficinas para obtener mayor información.

Se puede hacer un plan de pago, dando un monto inicial y seguir con pagos a plazos. Los abonos podrán hacerse por medio del recibo de agua, adelantó el director comercial del organismo operador.

Por otro lado, invitó a quienes tienen adeudos en su servicio del agua, para que acudan a las oficinas y analicen los diferentes planes de regularización, de acuerdo a la situación de cada persona y su situación económica.

"Estamos haciendo todo lo que podemos porque estas deudas se disminuyan lo más posible y puedan ustedes ir al corriente. Hay que cuidar el agua porque se acaba", dijo.

Usuarios pueden acudir a las oficinas de Oomapasc ubicadas en la calle Sinaloa entre Hidalgo y Allende.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Impulsarán a emprendedores de Cajeme con Mercadito Solidario Finabien
Ciudad Obregón

Impulsarán a emprendedores de Cajeme con Mercadito Solidario Finabien

Diciembre 14, 2025

Se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre en la comisaría de Pueblo Yaqui

Pide padre Salvador Nieves mantener la esperanza en Dios
Ciudad Obregón

Pide padre Salvador Nieves mantener la esperanza en Dios

Diciembre 14, 2025

En este tiempo de Adviento, y ante los conflictos de la vida cotidiana, el sacerdote destaca la importancia de que los fieles no pierdan la fe

Policía Municipal de Cajeme está blindada contra hackeos
Ciudad Obregón

Policía Municipal de Cajeme está blindada contra hackeos

Diciembre 14, 2025

Se tiene coordinación con la Policía Cibernética, indicó el titular de Seguridad Pública, Claudio Cruz Hernández