Oomapasc invita a actualizar medidores

Una invitación hace el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) para que los usuarios acudan a actualizar sus medidores para que haya indicadores más precisos en cuanto a la medición de su consumo del líquido vital en los hogares y evitar conflictos.

El director comercial, Gonzalo de la Fuente, destacó que se trata de medidores certificados.

"Los quiero invitar a que acudan a las oficinas del Oomapasc porque tenemos ya medidores que son certificados y nos van a permitir que sus lecturas sean realmente las que deben ser y podamos realmente darles un excelente servicio", comentó.

Agregó que hay facilidades de pagos al adquirir algún medidor, por lo que los usuarios pueden acercarse a las oficinas para obtener mayor información.

Se puede hacer un plan de pago, dando un monto inicial y seguir con pagos a plazos. Los abonos podrán hacerse por medio del recibo de agua, adelantó el director comercial del organismo operador.

Por otro lado, invitó a quienes tienen adeudos en su servicio del agua, para que acudan a las oficinas y analicen los diferentes planes de regularización, de acuerdo a la situación de cada persona y su situación económica.

"Estamos haciendo todo lo que podemos porque estas deudas se disminuyan lo más posible y puedan ustedes ir al corriente. Hay que cuidar el agua porque se acaba", dijo.

Usuarios pueden acudir a las oficinas de Oomapasc ubicadas en la calle Sinaloa entre Hidalgo y Allende.