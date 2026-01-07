Taxistas de Cajeme piden copia del Plan de Movilidad

Agrupaciones de taxistas pidieron a las autoridades municipales una copia del Plan Integral de Movilidad que fue aprobado en Cabildo para conocer su contenido y la forma en que impactará al gremio en Cajeme.

Reynaldo Castillo López, presidente de la Fundación Madrazo, explicó que son 187 taxistas agremiados en cuatro grupos de Cajeme que desconocen el plan aprobado por el cuerpo edilicio, por lo que se ingresó la solicitud dirigida al Secretario de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez, el 6 de enero.

Falta de consulta y preocupaciones del gremio

"La solicitud se hace porque creemos y consideramos que los cuatro grupos que represento, que somos Taxis Obson, Taxis Sevilla, Taxis Santa Fe y Taxis de la Fundación Madrazo, que Sonora 187 compañeros, somos parte importante de la movilidad que hay en la ciudad, especialmente de las colonias al centro y viceversa, del centro a las colonias, que lleva al trabajo, a sus casas o a visitar familiar, nosotros somos parte esencial y clave de la movilidad".

Lamentó no haber sido consultados para la constitución del plan, el cual involucra a la totalidad del gremio en Cajeme y ya fue aprobado en Cabildo, por lo que urgió la necesidad de conocer qué es lo que contiene y la forma en que repercutirá en las labores de los taxistas.

"Nosotros no fuimos requeridos para ese plan, no sé quién opinaría o que estudios técnicos hicieron ellos para crear ese plan que fue de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Cajeme, ojalá nuestros regidores lo hayan leído. Necesitamos saber de qué se trata ese plan, ahí se habla de la parada de los camiones, de los taxis, de todo lo que es movilidad en general".

Para ese ejercicio debió haberse consultado a organismos empresariales, grupos de taxistas, actores civiles, entre otros, consideró Castillo López, con el fin de que todos ellos aportaran para la creación del plan.