Ratifican reelección de autoridades de Loma de Guamúchil

Las autoridades de Loma de Guamúchil, uno de los 8 pueblos de la Etnia Yaqui, fueron reelegidas por decisión de las autoridades eclesiásticas, ratificó el subdirector de Asuntos Indígenas del Gobierno Municipal de Cajeme, Pedro Pablo Valenzuela Hernández.

De esta manera, como gobernador fue reelegido Urbano Jusacamea González, mientras que como capitán continúa Juan Luis Matus González, como comandante Víctor Valenzuela Aldama, como secretario Sergio Felipe Estrella Álvarez y como Pueblo Mayor, Emiliano García.

"La autoridad eclesiástica tomó esa decisión, platicaron, consultaron y decidieron, más que nada, por cuestiones de trabajos que se están llevando a cabo en la comunidad con relación a cuestiones del agua, terrenos, desmontes y programas que están en gestión", explicó.

SIGUEN LAS DIVISIONES

Por su parte, Armando Leyva, asesor legal de la Tribu Yaqui, reconoció que siguen las divisiones al interior de la misma, situación que se puede observar de manera general en los 8 pueblos.

En este sentido, hizo un llamado a los miembros de la Etnia Yaqui, para que haya unión. "Hemos tratado de parar esto y que no vaya a haber un enfrentamiento, tengo ya 50 años con la Tribu y he visto muchos enfrentamientos en Pótam, Vícam y Loma de Bácum. En Vícam se tomó la carretera, son problemas internos que se tienen que resolver", dijo.

Entre el 6 de enero y 2 de febrero se deberá realizar la entrega de vara de mando, según los usos y costumbres de la Etnia Yaqui.