Recibos de la luz llegan elevados

Los recibos de energía eléctrica llegaron más elevados que lo normal para esta temporada porque los usuarios encendieron los aires acondicionados durante noviembre por los calores atípicos que se registraron en la región.

Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios, explicó que los recibos que llegan a los hogares en este bimestre corresponden a octubre y noviembre, en donde se refleja el alto costo de la tarifa invernal que inició en noviembre, aunque en esta región hubo quienes encendieron aun los aires acondicionados y lo ven reflejado en los recibos.

"Hemos estado observando facturas elevadas debido a que en esta factura corresponde a un recibo que abarca el mes de octubre, mes de noviembre y de acuerdo a su lectura les va llegando en estos momentos o hace unos días atrás y refleja la disparidad del precio entre la tarifa de verano y la tarifa de invierno"

El representante de la organización dijo que a partir de los 401 kilowatt consumidos el costo de 3.91, lo cual afirmó es muy caro, por ello es que muchas personas están viendo recibos elevados y posiblemente continuarán para el siguiente bimestre.

Recomendaciones para evitar facturas elevadas

"Es muy caro el kilowatt arriba de los 401 kilowatt en el invierno, lo que se traduce en facturas mucho muy elevadas en este bimestre como el que está llegando"

Recomendó a la población a tener cuidado con los aparatos de alto consumo, como son las hoyas eléctricas, entre otros, que duran encendidos durante largos periodos de tiempo, ya que aun cuando las temperaturas son más benignas y ya no se requiere del clima artificial, el uso sostenido eleva el consumo de kilowatts.

En promedio la Unión de Usuarios recibe de 50 a 70 personas diarias que solicitan las gestiones para lograr el pago a plazos de los recibos elevados que llegan.