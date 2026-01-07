Solo 4 de cada 10 cajemenses pagan el predial y el agua

Al dar inicio la rehabilitación de las calles Magnolias y Palmas de la colonia Jardines del Valle, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano destacó la importancia de que los ciudadanos cumplan con el pago en tiempo y forma del agua, así como de los prediales, pues actualmente solo lo hacen 4 de 10 habitantes, por lo que deja de ingresar el recurso con el que se atienden las denuncias sociales.

"Sabemos que hay muchos requerimientos, lo que nos falta es dinero, pero la voluntad nos sobra. Les pido que nos ayuden con el pago del recibo. De cada 10 solo 4 pagan el predial y el agua, entonces no hay con qué, yo entiendo que hay muchas solicitudes y hasta reclamos, pero no es que no tengamos voluntad de hacer las cosas, sino que nos faltan recursos para ir atendiendo las problemáticas, y es mi intención, vamos a seguir trabajando y avanzando, ese es mi compromiso", comentó.

FINALIZARÁ OBSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE

En este punto de la ciudad, donde se puso en marcha la rehabilitación de las calles mencionadas con una inversión de 14 millones de pesos, los vecinos se ven afectados con relación a la obstrucción del agua potable y a los drenajes colapsados, ya que las líneas de conducción están en mal estado, además de que están por debajo de las banquetas y no de las vialidades.

"Esta obra será de mucho beneficio para la colonia Jardines del Valle, Kino, Maximiliano R. López, entre otras. Se pondrá una red nueva de alcantarillado y agua potable hasta la calle 5 de febrero, luego se va a pavimentar para que todo quede bien. Aquí se han tenido problemas de afloramiento de aguas negras porque la línea está en mal estado y va por la banqueta, por lo que las raíces de los árboles ahorcan la tubería y obstruye la salida de aguas negras, e incluso el agua potable", especificó.

Al dar banderazo a la segunda obra del año 2026, el alcalde reiteró el compromiso de que en los siguientes días se implementarán más acciones para el rescate de infraestructura.