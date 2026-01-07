Cerca de 150 alcantarillas de Cajeme requieren tapas nuevas

Aproximadamente 150 alcantarillas requieren de un cambio o colocación de tapadera actualmente, situación que se trabaja en resolver tanto en la zona urbana como en la rural, informó el director técnico del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), Jesús Antonio Ponce Zavala.

Aclaró que este estimado incluye zonas en donde no se carece de brocales, pero se ha detectado que estos han sido dañados por el tránsito de vehículos, por lo que también se contempla su sustitución cuanto antes posible, de manera que se eviten posibles incidentes.

"Acabamos de hacer un proyecto, no solo para el área urbana de Cajeme, con relación a las tapaderas. Hay algunas calles como la Michoacán y Jesús García donde necesitamos cambiarlas. Hay lugares donde los carros pesados han quebrado aquellas tapaderas que eran de cemento polimérico, las cuales se cambiarán por acero dúctil, estamos colocando algunas en distintos puntos del municipio", dijo.

Sobre las zonas en las que se presenta mayor necesidad de colocar tapaderas, el director técnico dijo que es la periferia, ya que se han detectado robos.

"Hay lugares en la periferia de la ciudad donde se han detectado robo de tapaderas, las cuales tenemos que reponer nosotros como organismo operador", mencionó.

El año pasado fueron repuestas más de 200 tapaderas de alcantarillas, hechas de acero dúctil, material que es más duradero y soporta el tránsito de vehículos de carga pesada.