Taxistas esperan aumento en la demanda por 14 de febrero

Las flores, regalos y alimentos que se entregan para mostrar efecto durante el Día del Amor y la Amistan contribuyen a que la demanda en el servicio de taxis colectivos del centro de la ciudad aumente hasta en un 80 por ciento, informó el delegado de Transporte de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies), Adolfo Arias Castillo.

El dirigente del gremio dijo que el repunte en la demanda empieza a notarse desde unos días antes, teniendo el máximo pico de actividad justo el 14 de febrero, por lo que ya se empezaron a coordinar los taxistas colectivos con una estrategia que evite embotellamientos en esa parte de la ciudad.

"Ya hay una dinámica aquí, hay una estrategia como cada año, se cuenta con un padrón de ciertas unidades para que presenten el servicio de los taxis colectivos en la entrega de flores", manifestó.

ESTRATEGIAS Y BENEFICIOS PARA EL SECTOR TRANSPORTE Y COMERCIO

La gran parte del servicio que prestan los taxistas es para trasladar flores, seguido por alimentos de restaurantes y otros productos relacionados con la temporada, además de llevar gente desde el centro hacia las colonias con artículos relacionados.

"Se agradece que la ciudadanía tenga participación en ese tipo de actividades, porque hay más movimiento en la ciudad, hay más circulante económico, es un día esperado por todos, llámese comercio, restaurantes, movilidad, florería y todo lo que brinde productos o servicios".

El hecho que el 14 de febrero caiga en fin de semana augura para los prestadores de servicios y comerciantes repuntes más importantes, ya que mucha gente aprovechará el descanso para salir a comer, comprar regalos o pasar tiempo con sus seres queridos.