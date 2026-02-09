  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 9 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Taxistas esperan aumento en la demanda por 14 de febrero

El sector de taxi ruletero ya se encuentra preparando estrategias para la fecha del amor y la amistad

Feb. 09, 2026
Son alrededor de 50 taxis ubicados en la calle Zaragoza y 5 de febrero quienes prestarán el servicio en esas fechas
Son alrededor de 50 taxis ubicados en la calle Zaragoza y 5 de febrero quienes prestarán el servicio en esas fechas

Las flores, regalos y alimentos que se entregan para mostrar efecto durante el Día del Amor y la Amistan contribuyen a que la demanda en el servicio de taxis colectivos del centro de la ciudad aumente hasta en un 80 por ciento, informó el delegado de Transporte de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies), Adolfo Arias Castillo.

El dirigente del gremio dijo que el repunte en la demanda empieza a notarse desde unos días antes, teniendo el máximo pico de actividad justo el 14 de febrero, por lo que ya se empezaron a coordinar los taxistas colectivos con una estrategia que evite embotellamientos en esa parte de la ciudad.

"Ya hay una dinámica aquí, hay una estrategia como cada año, se cuenta con un padrón de ciertas unidades para que presenten el servicio de los taxis colectivos en la entrega de flores", manifestó.

imagen-cuerpo

ESTRATEGIAS Y BENEFICIOS PARA EL SECTOR TRANSPORTE Y COMERCIO

La gran parte del servicio que prestan los taxistas es para trasladar flores, seguido por alimentos de restaurantes y otros productos relacionados con la temporada, además de llevar gente desde el centro hacia las colonias con artículos relacionados.

 "Se agradece que la ciudadanía tenga participación en ese tipo de actividades, porque hay más movimiento en la ciudad, hay más circulante económico, es un día esperado por todos, llámese comercio, restaurantes, movilidad, florería y todo lo que brinde productos o servicios".

El hecho que el 14 de febrero caiga en fin de semana augura para los prestadores de servicios y comerciantes repuntes más importantes, ya que mucha gente aprovechará el descanso para salir a comer, comprar regalos o pasar tiempo con sus seres queridos.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Esta semana inaugurarán primeras Viviendas para el Bienestar en Cajeme
Ciudad Obregón

Esta semana inaugurarán primeras Viviendas para el Bienestar en Cajeme

Febrero 09, 2026

Serán 50 casas las que se estrenen y se contará con la presencia del gobernador Alfonso Durazo Montaño, adelantó el alcalde Javier Lamarque

Gobierno de Cajeme va por más bacheo este año
Ciudad Obregón

Gobierno de Cajeme va por más bacheo este año

Febrero 09, 2026

Se adquirirá nuevo equipamiento para trabajar en las calles, adelantó el secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Gerardo Sastré

Padres de familia toman escuela en Obregón: piden pago a maestra
Ciudad Obregón

Padres de familia toman escuela en Obregón: piden pago a maestra

Febrero 09, 2026

Los padres de familia temen que los niños se queden sin clases o que les cambien de maestra