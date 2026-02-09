Gobierno de Cajeme va por más bacheo este año

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Este año la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos buscará llegar a los 50 mil metros cuadrados de bacheo en sus jornadas mensuales, más que en 2025 (15 mil metros cuadrados), para lo cual se adquirirá nueva maquinaria y se pondrá en marcha una serie de acciones a partir del mes de marzo.

“Para este año, vamos a adquirir más equipo y a partir del mes de marzo vamos a alcanzar la meta. Para esto se va a ocupar más equipo y más personal, más asfalto, pero ya se tomaron en cuenta los gastos, el tema administrativo, y legal, para que así se logre este 2026”, explicó Gerardo Sastré Iriarte, titular de la dependencia.

PREPARADOS PARA POSIBLES LLUVIAS

En otro tema, mencionó que la dependencia se encuentra preparada para sacar adelante los trabajos en las calles, en caso de que se presenten futuras precipitaciones.

“Estamos preparados para el tema de las lluvias, desde que se empezó a anunciar que podría haber posibles lluvias tenemos ya la guardia lista, y el equipo de bombeo listo”, dijo.

El paso a desnivel de la calle No Reelección está desaguándose de otra forma, adelantó, debido a que se encuentra desconectado por las obras que se encuentran en curso en la colonia Benito Juárez. Sin embargo, garantizó que ante las lluvias se retirará el agua estancada para que no haya afectaciones.

“Tenemos que bombear el agua en esta ocasión con una bomba diésel, por fuera, por las obras que se llevan a cabo, ya que concluyan estas obras vamos a conectarlo adecuadamente, vamos de hecho a mejorar el sistema de bombeo del paso a desnivel”, mencionó.

La Secretaría de Imagen Urbana hizo un llamado a la sociedad para que evite crear basureros clandestinos, pues es un constante problema.