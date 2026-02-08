  • 24° C
Ciudad Obregón

Clínicas médicas móviles visitarán Pueblo Yaqui

Darán atenciones gratuitas a los habitantes para la prevención de la salud

Feb. 08, 2026
El próximo 12 de febrero distintas clínicas móviles para la prevención de la salud visitarán la comunidad Morelos 1, ubicada en la comisaría de Pueblo Yaqui, con el objetivo de dar atenciones gratuitas, por lo que se hace una atenta invitación a los habitantes del pueblo y comunidades aledañas para que aprovechen esta oportunidad.

Carlos Vega Cota, delegado de la comunidad Morelos 1, explicó que el principal objetivo es acercar a la comunidad los servicios médicos preventivos, además acercar otros servicios del gobierno, como corrección de actas, bazar de DIF, cortes de cabello, módulos de Oomapasc para descuentos, esquema de vacunación en niños y adultos, entre otros.

“La invitación es a los habitantes de la comunidad, pero también a los que viven en zonas aledañas, como Quetchehueca, la comunidad Morelos 2, el Ejido de Teras, Campo 16, por citar algunos ejemplos”, comentó.

La jornada iniciará a las 10:00 horas de la mañana y finalizará a las 14:00, dio a conocer el delegado. El punto de encuentro será la Escuela Primaria José María Morelos, ubicada en la calle Mariano Limón Álvarez.

En cuanto a los servicios médicos que se ofrecerán, entre ellos destacan consultas dentales, salud mental, módulo de nutrición, exámenes de agudeza visual, salud animal, y consulta de enfermedades crónico degenerativas.

También habrá módulos para la detección del Cáncer Infantil, consejería para enfermedades de transmisión sexual, medicina preventiva, y atención a las adicciones.

Mayor información puede ser consultada en la página de Facebook Comisaría de Pueblo Yaqui.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

