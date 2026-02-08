Vecinos de la colonia Constitución piden atención a escombros y basura

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Habitantes de la colonia Constitución se ven constantemente afectados por el uso de casas abandonadas y lotes baldíos como basureros clandestinos, sumado a los escombros que se han dejado en algunas calles, e incluso en las banquetas de los hogares, lo que dificulta el paso tanto a peatones como a automovilistas.

Por ello es que hacen un llamado a la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, de manera que se tomen acciones en coordinación con ellos, para que pueda haber una limpieza y se retiren los desechos, así como los escombros.

Ejemplo de esta problemática social puede observarse en la calle Guillermo Prieto, entre California e Ignacio Manuel Altamarino. Alberto, uno de los residentes de esta colonia, dio a conocer que en distintas ocasiones se ha hecho el llamado a las autoridades municipales, las cuales no han acudido a atender la situación hasta el momento.

Se trata de un problema que tiene meses, y que no solamente afecta la imagen de la colonia, sino que el mal olor de la basura perjudica a las familias, y el escombro no triturado puede afectar a los automóviles que pasar por la calle.

DRENAJES COLAPSADOS

Otra problemática que puede observarse en la colonia es una fuga de agua sobre la calle Ignacio Manuel Altamarino. La mayor parte del pavimento de la vialidad se ha desgastado con el paso del tiempo, y actualmente se encuentra encharcada por este caso, por lo que también se hace un llamado al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).

Alrededor de la zona se encuentran distintos negocios que se ven afectados por la situación.