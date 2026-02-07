  • 24° C
La tecnología al servicio de la salud

La endoscopía, un gran aliado de la otorrinolaringología; permite diagnósticos más eficaces, cirugías menos invasivas y recuperación más rápida

Un gran avance de la tecnología óptica, que permite mejorar el diagnóstico, realizar intervenciones quirúrgicas menos invasivas y obtener una recuperación más rápida, es la endoscopía, que se ha convertido en un gran aliado del otorrinolaringólogo, al asegurar una mejor atención y mejores resultados, expresó el médico Edwin Miguel Canché Martín.

El otorrinolaringólogo especialista en el uso de esta nueva tecnología manifestó que la etimología del nombre está relacionada con "ver por dentro" del cuerpo humano; en este caso, al interior ya sea del oído, la laringe (garganta) o la nariz del paciente, ayudando a facilitar el diagnóstico y con ello, el tratamiento y curación de los padecimientos.

Comentó que la endoscopía ha registrado una evolución más favorable durante los últimos 10 a 15 años, al incrementar la resolución de los equipos ópticos usados para observar dentro de las cavidades corporales, y ello ha contribuido a abaratar incluso los procedimientos médicos.

En el caso de la nariz, con ello se realizan cirugías de senos paranasales, de tabique, obtención de biopsias y extracciones de tumores nasales, detener el sangrado con cauterización de arterias y algunos procedimientos que, de no llevarse a cabo, en algunos casos pueden poner en riesgo la vida del paciente, afirmó el médico.

Un procedimiento de este tipo, es el sellado de fugas de líquido cefalorraquídeo, que antes se hacía sólo abriendo el cráneo del paciente y hoy se puede hacer haciendo uso de esta tecnología; también se puede usar para la extracción de tumores de base de cráneo, afirmó.

En los oídos, la endoscopía se usa para cirugías tendientes al cierre de perforaciones de tímpano, conocidas como timpanoplastia, cirugías para corregir otoesclerosis (llamada estapedectomia), extracción de cuerpos extraños y tumores y cirugías más complejas, como la masteidectomía, agregó.

Expresó que en lo que se conoce como garganta, están la laringe y la hipofaringe; en estas se pueden hacer cirugías más a detalle como las laringoscopías, con biopsias y extracciones de tumores, aplicación de medicamento en las cuerdas vocales, y resecar arte de las cuerdas en caso de pacientes con parálisis.

Y gracias a esta tecnología se puede usar el láser para la cauterización y hemostasia de tumores en las cuerdas vocales como en la laringe, mencionó para finalizar.

Francisco Angulo
Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

