Cuidar a las mascotas para prevenir rickettsiosis en humanos

De un tiempo a la fecha se han venido registrando casos de enfermedades rickettsiales en humanos, las cuales en algunos de estos han provocado la defunción del paciente; dichos padecimientos son causados por la mordedura de una garrapata infectada, y para prevenir la incidencia es necesario el cuidado de las mascotas, advirtió la médica veterinaria Myriam Lemus Álvarez.

La presidenta de la Asociación de Médicos Veterinarios Especializados en Pequeñas Especies del Sur de Sonora (AMVEPESS) hizo saber que durante la actual temporada invernal no ha hecho realmente frío, lo cual hace que la garrapata continúe su ciclo reproductivo de manera casi normal, pues el calor y la humedad son dos condicionantes para ello.

Y es que siempre existen huevecillos de este ectoparásito, latentes en el suelo, y cuando hay condiciones como las actuales, eclosionan e infectan a los animales de sangre caliente, siendo el perro uno de sus favoritos, comentó.

La llamada fiebre manchada por Rickettsia rickettsii es sólo una de las enfermedades rickettisiales que existen, pero es de las más comunes y la mayoría tienen síntomas similares, expuso Lemus Álvarez.

La entrevistada aclaró que los perros no son los que contagian a las personas y, en contrario, de cierta manera "son sus salvadores", ya que de no existir en el entorno dichas mascotas, la garrapata tendería a infectar al humano.

Y entonces, si el perro que está en el entorno humano se encuentra limpio y desparasitado, no estaría expuesto al contagio y por la tanto, la enfermedad no llegaría a los seres humanos; por ende, tampoco habría defunciones por este motivo, dijo para concluir.