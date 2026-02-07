  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 7 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Cuidar a las mascotas para prevenir rickettsiosis en humanos

El primer responsable es el propietario de los animalitos: veterinaria Myriam Lemus

Feb. 07, 2026
Cuidar a las mascotas para prevenir rickettsiosis en humanos

De un tiempo a la fecha se han venido registrando casos de enfermedades rickettsiales en humanos, las cuales en algunos de estos han provocado la defunción del paciente; dichos padecimientos son causados por la mordedura de una garrapata infectada, y para prevenir la incidencia es necesario el cuidado de las mascotas, advirtió la médica veterinaria Myriam Lemus Álvarez.

La presidenta de la Asociación de Médicos Veterinarios Especializados en Pequeñas Especies del Sur de Sonora (AMVEPESS) hizo saber que durante la actual temporada invernal no ha hecho realmente frío, lo cual hace que la garrapata continúe su ciclo reproductivo de manera casi normal, pues el calor y la humedad son dos condicionantes para ello.

Y es que siempre existen huevecillos de este ectoparásito, latentes en el suelo, y cuando hay condiciones como las actuales, eclosionan e infectan a los animales de sangre caliente, siendo el perro uno de sus favoritos, comentó.

La llamada fiebre manchada por Rickettsia rickettsii es sólo una de las enfermedades rickettisiales que existen, pero es de las más comunes y la mayoría tienen síntomas similares, expuso Lemus Álvarez.

La entrevistada aclaró que los perros no son los que contagian a las personas y, en contrario, de cierta manera "son sus salvadores", ya que de no existir en el entorno dichas mascotas, la garrapata tendería a infectar al humano.

Y entonces, si el perro que está en el entorno humano se encuentra limpio y desparasitado, no estaría expuesto al contagio y por la tanto, la enfermedad no llegaría a los seres humanos; por ende, tampoco habría defunciones por este motivo, dijo para concluir.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Waldo´s reabre sus puertas en Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Waldo´s reabre sus puertas en Ciudad Obregón

Febrero 07, 2026

Tras permanecer por más de 3 meses cerrados, los establecimientos empiezan a reabrir sus puertas al público

DIF Cajeme solicita donaciones para bazar
Ciudad Obregón

DIF Cajeme solicita donaciones para bazar

Febrero 07, 2026

Este se lleva a las comunidades más necesitadas, para que las familias adquieran a bajo costo ropa y artículos

CIFA Cajeme atiende casos de ideación suicida en adolescentes y alerta a padres
Ciudad Obregón

CIFA Cajeme atiende casos de ideación suicida en adolescentes y alerta a padres

Febrero 07, 2026

Autoridades piden a madres y padres mantenerse atentos a cambios emocionales y conductas de riesgo en jóvenes para prevenir crisis