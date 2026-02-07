CIFA Cajeme atiende casos de ideación suicida en adolescentes y alerta a padres

  • 24° C
Ciudad Obregón

Autoridades piden a madres y padres mantenerse atentos a cambios emocionales y conductas de riesgo en jóvenes para prevenir crisis

Feb. 07, 2026
En lo que va de este año se ha atendido un par de casos de adolescentes por ideación suicida en el Centro Integral de la Familia y el Adolescente (CIFA) de Cajeme, informó el director Armando Meza, por lo que extendió su llamado a los padres, de manera que estén atentos a posibles señales.

"En niños no lo hemos detectado como tal, pero sí en adolescentes en las escuelas secundarias, incluso nos han canalizado algunos casos, en este año hemos atendido un par de casos de este tipo en CIFA", explicó.

Agregó que se trabaja en distintas acciones para detectar esta situación cuanto antes, de manera que pueda atenderse y prevenir que el caso escale a un grado mayor. Entra estas acciones destacó que se visitan las primarias y secundarias del municipio, con el objetivo de identificar a adolescentes con ciertas conductas, y se mantiene comunicación con docentes y directivos de los planteles escolares.

"Nosotros acudimos tanto a las primarias como a las secundarias, para establecer talleres y dinámicas en donde podamos desarrollar las habilidades para la vida, podemos trabajar más directamente con ellos, ya que es más fácil localizarlos en los espacios", dijo.

Entre las posibles señales de alerta se incluye el aislamiento del adolescente, mencionó, por lo que es crucial que la persona se sienta apoyada por sus familiares y sus amigos, así como que sus padres se mantengan pendientes de estas actitudes.

CIFA destacó la importancia de que, al detectarse casos de este tipo, sean canalizados cuanto antes, para que haya apoyo psicológico.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

