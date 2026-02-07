  • 24° C
Ciudad Obregón

Realizarán misa especial por la salud de los enfermos

El próximo 11 de febrero se conmemorará la Jornada Mundial del Enfermo

Feb. 07, 2026
Realizarán misa especial por la salud de los enfermos

Como parte de la Jornada Mundial del Enfermo, que se conmemorará el próximo 11 de febrero, se llevará a cabo una misa especial en la Diócesis de Ciudad Obregón para orar por aquellas personas cuya salud se ve afectada; esta tendrá lugar en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús.

La doctora Lourdes Murrieta, de la Pastoral de la Salud, dio a conocer que la celebración de la santa misa será oficiada por el Obispo de la Diócesis, Felipe Pozos Lorenzini, a las 16:00 horas, razón por la que se hace una invitación a aquellas familias que tengan a una persona enferma, para que acudan.

También se llevarán a cabo otras actividades en distintas parroquias de la Diócesis de Ciudad Obregón, como el rezo del santo rosario en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, a las 10:00 horas.

En esta parroquia, ubicada en la colonia Villafontana, también habrá agua de Lourdes para todos los presentes y se realizará la unción de los enfermos.

Cabe señalar que la Jornada Mundial del Enfermo es una fecha establecida por el Papa Juan Pablo II en el año 1992, esta tiene como principal objetivo sensibilizar a la población sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan, así como de promover el acompañamiento, la compasión y la atención integral, física, emocional y espiritual a los más vulnerables.

A lo largo del año la Pastoral de la Salud realiza distintas actividades y jornadas para apoyar a quienes se encuentran más vulnerables y enfermos.

