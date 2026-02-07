  • 24° C
Ciudad Obregón

Este se lleva a las comunidades más necesitadas, para que las familias adquieran a bajo costo ropa y artículos

Feb. 07, 2026
DIF Cajeme solicita donaciones para bazar

La directora general de DIF Cajeme, Claudia Santacruz, hace un llamado para que las personas que así lo deseen donen ropa y artículos a esta dependencia, de manera que esta pueda seguir llevando el bazar a bajo costo a las comunidades más alejadas, donde las familias de escasos recursos tienen la oportunidad de adquirirlos a precios bajos.

"Nosotros tenemos un bazar que se hace por medio de las donaciones que nos hace la comunidad, el bazar es un área de oportunidad, por lo que invitamos a la comunidad, si tienen algo que gusten donar, nosotros lo hacemos llegar a las personas que más lo necesitan", explicó.

Las personas interesadas en realizar donaciones pueden comunicarse a la página de Facebook DIF Cajeme 2024-2027, o acudir a las oficinas de la dependencia, ubicadas en la planta baja del Ayuntamiento de Cajeme, en la calle 5 de Febrero entre Hidalgo y Allende.

Agregó que, con el objetivo de llegar a cada vez más personas y facilitar el acceso a los servicios, la dependencia ha implementado las jornadas que llevan por nombre DIF en tu comunidad. En ellas se ofrecen todos los servicios que ofrece el DIF Cajeme.

"Estamos trabajando DIF en tu comunidad, llevando todos los beneficios y servicios, desde corrección de actas, el bazar, todos los beneficios, también lo que corresponde a la Unidad Básica de Rehabilitación, atención a adultos mayores, entre otros", dijo.

Entre otras actividades, DIF también entrega sillas de ruedas, bastones y aparatos auditivos, cada año, por medio de convocatorias que se lanzan.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

