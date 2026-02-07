Waldo´s reabre sus puertas en Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Luego del trágico accidente ocurrido en una sucursal de la cadena comercial Waldo´s, ubicada en el Centro de Hermosillo, 68 tiendas de Sonora fueron clausuradas por seguridad y para que cumplieran con las medidas pertinentes solicitadas por las autoridades.

Cabe mencionar que el 1 de noviembre del año pasado ocurrió la tragedia que cobró la vida de 24 personas, entre ellas una mujer embarazada; además dejó una decena de lesionados y severas pérdidas al comercio local aledaño debido al cierre del área para realizar los peritajes del accidente.

Sin embargo, tras acatar las recomendaciones para el debido funcionamiento, garantizando la seguridad de sus clientes y trabajadores, las sucursales han empezado a reabrir sus puertas nuevamente, y en esta ocasión fue la tienda ubicada sobre la calle 5 de Febrero entre No Reelección y Vicente Guerrero, en el Centro de Ciudad Obregón.