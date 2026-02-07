Mejoran 11.1% ventas de autos nuevos en Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La comercialización de vehículos nuevos en el municipio de Cajeme registró un crecimiento del 11.1 por ciento en el mes de enero que recién concluyó, en comparación con el mismo periodo e 2025, de acuerdo con los números de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en el estado de Sonora.

Jesús Ramón Martínez Sierra, director de la AMDA en la entidad reveló que en el primer mes de 2026 las agencias en Cajeme reportaron la venta de 509 autos cero kilómetros, contra los 458 que se comercializaron en el mismo periodo de 2025.

De las 16 agencias en el municipio, 10 vendieron más en enero de 2026; dos no tuvieron variación, mientas que cuatro mostraron una caída en l comercialización de las unidades, informó.

HERMOSILLO REGISTRA CAÍDA

Por su parte, la capital del estado registró una caída del 19.4 por ciento en el periodo citado, al colocar en sus distintas agencias mil 534 unidades nuevas, contra las mil 904 que se vendieron en enero del año anterior.

De las 35 agencias que existen en Hermosillo, sólo 12 reportaron crecimiento; una no tuvo variación, y las restantes 22 indicaron haber vendido menos en el mes que recién concluyó.