  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 7 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Mejoran 11.1% ventas de autos nuevos en Cajeme

En Hermosillo la comercialización de vehículos cero kilómetros cayó un 19.4% en enero de 2026: Amda

Feb. 07, 2026
Mejoran 11.1% ventas de autos nuevos en Cajeme

La comercialización de vehículos nuevos en el municipio de Cajeme registró un crecimiento del 11.1 por ciento en el mes de enero que recién concluyó, en comparación con el mismo periodo e 2025, de acuerdo con los números de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en el estado de Sonora.

Jesús Ramón Martínez Sierra, director de la AMDA en la entidad reveló que en el primer mes de 2026 las agencias en Cajeme reportaron la venta de 509 autos cero kilómetros, contra los 458 que se comercializaron en el mismo periodo de 2025.

De las 16 agencias en el municipio, 10 vendieron más en enero de 2026; dos no tuvieron variación, mientas que cuatro mostraron una caída en l comercialización de las unidades, informó.

HERMOSILLO REGISTRA CAÍDA

Por su parte, la capital del estado registró una caída del 19.4 por ciento en el periodo citado, al colocar en sus distintas agencias mil 534 unidades nuevas, contra las mil 904 que se vendieron en enero del año anterior.

De las 35 agencias que existen en Hermosillo, sólo 12 reportaron crecimiento; una no tuvo variación, y las restantes 22 indicaron haber vendido menos en el mes que recién concluyó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Cuidar a las mascotas para prevenir rickettsiosis en humanos
Ciudad Obregón

Cuidar a las mascotas para prevenir rickettsiosis en humanos

Febrero 07, 2026

El primer responsable es el propietario de los animalitos: veterinaria Myriam Lemus

Waldo´s reabre sus puertas en Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Waldo´s reabre sus puertas en Ciudad Obregón

Febrero 07, 2026

Tras permanecer por más de 3 meses cerrados, los establecimientos empiezan a reabrir sus puertas al público

DIF Cajeme solicita donaciones para bazar
Ciudad Obregón

DIF Cajeme solicita donaciones para bazar

Febrero 07, 2026

Este se lleva a las comunidades más necesitadas, para que las familias adquieran a bajo costo ropa y artículos