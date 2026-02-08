  • 24° C
Ciudad Obregón

Sigue racha de suerte para Sonora en la Lotería Nacional

Continúan cayendo premios de la Lotería Nacional en el estado, el primero de febrero fue en Hermosillo

Feb. 08, 2026
Las personas en Sonora participan frecuentemente en los sorteos de la Lotería Nacional, lo que aumenta las posibilidades de ganar
La buena racha de suerte con la que Sonora empezó el año se extendió hasta el mes de febrero, luego que este fin de semana cayera un premio importante de la Lotería Nacional en la entidad.

José Ramón Becheret Barraza, gerente en Sonora de la Lotería Nacional, relevó que se trata de una serie ganadora de 720 mil pesos que fue remitida para su venta en Hermosillo, lo que tiene como resultado que una derrama importante de dinero se quede en la entidad.

¿Qué premios ha otorgado la Lotería Nacional en Sonora este año?

"La buena suerte ya tiene casa, cae de nuevo un premio de la Lotería en Hermosillo, fueron 720 mil pesos".

Llamado a la participación y destino de los recursos

Este es el quinto premio de la Lotería Nacional que cae en Sonora en lo que va del año y de continuar así, se superaría la cifra de más de 20 series ganadoras que se registraron el año pasado en la entidad.

Los compradores sonorenses no sólo participan en los sorteos especiales, sino que lo hacen también en los regulares, que es en los que más han resultado premiados, por lo que llamó a la población a seguir apoyando a la Lotería Nacional, cuyos recursos se van a los programas sociales federal para la población vulnerable.

"Invitamos a la gente a participar, ellos pueden ser los siguientes en ser los ganadores".

El año pasado cayeron premios en Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales, Hutabampo y Guaymas.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


