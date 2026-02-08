Sigue racha de suerte para Sonora en la Lotería Nacional

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La buena racha de suerte con la que Sonora empezó el año se extendió hasta el mes de febrero, luego que este fin de semana cayera un premio importante de la Lotería Nacional en la entidad.

José Ramón Becheret Barraza, gerente en Sonora de la Lotería Nacional, relevó que se trata de una serie ganadora de 720 mil pesos que fue remitida para su venta en Hermosillo, lo que tiene como resultado que una derrama importante de dinero se quede en la entidad.

¿Qué premios ha otorgado la Lotería Nacional en Sonora este año?

"La buena suerte ya tiene casa, cae de nuevo un premio de la Lotería en Hermosillo, fueron 720 mil pesos".

Llamado a la participación y destino de los recursos

Este es el quinto premio de la Lotería Nacional que cae en Sonora en lo que va del año y de continuar así, se superaría la cifra de más de 20 series ganadoras que se registraron el año pasado en la entidad.

Los compradores sonorenses no sólo participan en los sorteos especiales, sino que lo hacen también en los regulares, que es en los que más han resultado premiados, por lo que llamó a la población a seguir apoyando a la Lotería Nacional, cuyos recursos se van a los programas sociales federal para la población vulnerable.

"Invitamos a la gente a participar, ellos pueden ser los siguientes en ser los ganadores".

El año pasado cayeron premios en Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales, Hutabampo y Guaymas.