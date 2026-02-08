Invitan a ser potros por un día en Itson

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En busca de que los jóvenes que están próximos a egresar de las preparatorias de la región conozcan los campus del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), la universidad los invita a registrarse Potros por un Día, en el que tendrán visitas guiadas por las instalaciones de la universidad.

Gabriel Galindo Padilla, director de extensión universitaria, explicó que la actividad es para que los padres de familia y estudiantes visiten los campus que la universidad tiene en Cajeme, así como otros municipios aledaños, para que conozcan sus instalaciones, revisen los planes de estudio, entre otros factores determinantes al elegir una carrera.

"Este es un programa permanente, el Potro por un Día, en el que estamos invitando a padres de familia de la localidad y también de las regiones aledañas a que visiten los campus de la universidad, no solamente de Obregón, sino de Navojoa, Guaymas y Empalme", abundó.

Modalidades de participación y beneficios para estudiantes

En los casos de grupos escolares de sexto semestre, el Itson va por los jóvenes en un autobús para que realicen el recorrido por las instalaciones estratégicas como laboratorios, bibliotecas, centros de cómputo y si hay quienes toman una decisión, pueden inscribirse en el campus.

Esta es una manera de que los estudiantes de preparatoria conozcan a qué tienen derecho cuando se inscriben en la institución educativa, tanto en instalaciones, como planes de estudio, accesos materiales, entre otros.

También se tiene la modalidad en la que acuden a las preparatorias a exponer las carreras que se tienen en la universidad, así como los beneficios.

Los interesados pueden dirigirse a servicios escolares en el Itson o comunicarse a través de redes sociales y medios de contacto.