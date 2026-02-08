Cuatro sucursales de Waldo´s han abierto sus puertas en Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Al menos 4 sucursales de la tienda Waldo´s de Ciudad Obregón volvieron a abrir sus puertas al público tras verse obligadas a cerrar el año pasado por el trágico incidente de una de las sucursales de Hermosillo; el coordinador de Protección Civil Municipal de Cajeme, Francisco Mendoza Calderón, dio a conocer que el resto de estos establecimientos reabrirá sus puertas en la medida en que cumplan con los requerimientos que se les ordenó atender durante las inspecciones.

En la tienda que se encuentra ubicada sobre la calle 5 de Febrero entre No Reelección y Vicente Guerrero, se puede observar que ya se atiende al público en general, tras realizarse las adecuaciones correspondientes. Mismo caso sucede en la de la calle No Reelección entre Sinaloa y 5 de Febrero, así como en las vialidades 300 y la de la colonia Las Haciendas.

En Cajeme existen cerca de 7 sucursales de este tipo, algunas ubicadas en la zona rural del municipio y otras en el casco urbano.

Mendoza Calderón recordó a la ciudadanía que entre las principales anomalías y riesgos que se detectaron se encuentra la falta de dispositivos de seguridad, así como de puertas de emergencia.

“La mayoría de las observaciones fueron en relación a la falta de dispositivos de seguridad, acumulación de material combustible, entre otras cuestiones”, comentó el coordinador de Protección Civil Municipal en Cajeme.

En el resto de las sucursales se observa a empleados trabajar al interior, con la puerta del establecimiento encintada para que no acceda el público, hasta nuevo aviso.

Hace 3 meses aproximadamente cerraron las tiendas Waldo´s de Ciudad Obregón.