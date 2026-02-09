Padres de familia toman escuela en Obregón: piden pago a maestra

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Padres de familia tomaron la escuela primaria 20-30 para exigir el pago de la maestra suplente de cuarto para evitar que los niños pierdan clases, además que se les garantice que esa misma docente terminará el ciclo para no romper con la continuidad de los contenidos.

Angélica Córdova, madre de familia, narró que la maestra de cuarto año "A" tiene un problema personal que la obligó a tomar incapacidades desde el 20 de septiembre del año pasado, y en ese tiempo se ha tenido una maestra sustituta que no ha recibido su pago por parte de la autoridad.

La madre de familia narró que la docente recibió remuneración que reunieron maestros y la directora de septiembre a diciembre, pero no es redituable, y desde entonces acude por sus propios medios al plantel educativo sin recibir pago alguno.

Los manifestantes temen que la maestra deje de acudir y los niños se queden sin clases, como ya ha sucedido en diferentes días del ciclo escolar en el que no tuvieron actividades en lo que encontraban quien impartiera clases.

"Con este problema venimos arrastrando desde el 20 de septiembre, creemos que ya es suficiente el tiempo como para que no lo resuelvan y creemos que nosotros merecemos el debido respeto como padres de familia y nuestros niños también".

Por su parte, Paulina Ramírez López, dijo que los padres de familia decidieron tomar el plantel porque la maestra sustituta no ha faltado a clases y merece su pago, además que temen que la cambien antes de mayo, que es cuando regresa la docente titular.

Acciones de la Secretaría de Educación Pública ante la protesta

"La maestra sustituta no le están cubriendo el pago, que es lo que queremos que se cubra el pago de esa maestra y que continúa la misma maestra hasta que se acabe el compromiso que se tiene la maestra titular, que es hasta mayo".

Al lugar acudió Juan Carlos Alcaráz, supervisor de la Zona 44 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) quien enlazó a los padres de familia con autoridades a nivel estatal, quienes dialogaron y acordaron que se reabriría la escuela con el compromiso de cumplir con los pagos de la maestra.