Llaman a aprovechar inscripciones anticipadas

Con una proyección de captar a 250 alumnos de nuevo ingreso, el director de la Secundaria General Número 1, Jesús Martínez Duarte, llamó a los padres de familia y tutores a inscribir con tiempo a los adolescentes que quieran un espacio para el siguiente ciclo escolar.

El directivo de la secundaria dijo que el portal de inscripciones anticipadas ya se encuentran abiertas en Yoremia y recomendó todos aquellos que quieran un espacio para el siguiente ciclo a hacerlo con tiempo, eligiendo la secundaria como la primera opción.

"Que no se esperen a lo último, estamos insistiendo en que ya se abrió la etapa de preinscripción en las escuelas de educación básica, por eso los llamamos a hacer el proceso", informó.

CAMBIOS EN LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS Y PREFERENCIA PARA ALUMNOS

Martínez Duarte dijo que la elección ya no es por sectorización como sucedía hace años, sino que todos los que busquen un espacio pueden acceder a él.

"Hace muchos años se tenía una sectorización, por ejemplo, si salías de la Escuela Luis Encinas casi por automático te venías para acá, ahora no. La única forma en que tienen preferencia los alumnos es para el turno y eso es para las familias que ya tengan a un hijo en la mañana o en la tarde", detalló.

El director dijo que sí se espera atender la demanda que reciben cada año, ya que hay espacio suficiente para nueve grupos de primero, que se distribuirán siete en la mañana y dos en la tarde, con un promedio de 30 alumnos en el matutino y alrededor de 25 en el vespertino.

Este ciclo egresarán 230 estudiantes de la secundaria, quienes en su mayoría van a preparatorias ubicadas en Ciudad Obregón y dejarán esos espacios para los de nuevo ingreso.