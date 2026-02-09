  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 9 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Llaman a aprovechar inscripciones anticipadas

El director de la Escuela Secundaria General 1 dijo que ya se encuentra el proceso de preinscripción para nuevo ingreso

Feb. 09, 2026
En total la secundaria tiene alrededor de 712 estudiantes que forman parte de la matrícula académica
En total la secundaria tiene alrededor de 712 estudiantes que forman parte de la matrícula académica

Con una proyección de captar a 250 alumnos de nuevo ingreso, el director de la Secundaria General Número 1, Jesús Martínez Duarte, llamó a los padres de familia y tutores a inscribir con tiempo a los adolescentes que quieran un espacio para el siguiente ciclo escolar.

El directivo de la secundaria dijo que el portal de inscripciones anticipadas ya se encuentran abiertas en Yoremia y recomendó todos aquellos que quieran un espacio para el siguiente ciclo a hacerlo con tiempo, eligiendo la secundaria como la primera opción.

"Que no se esperen a lo último, estamos insistiendo en que ya se abrió la etapa de preinscripción en las escuelas de educación básica, por eso los llamamos a hacer el proceso", informó.

imagen-cuerpo

CAMBIOS EN LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS Y PREFERENCIA PARA ALUMNOS

Martínez Duarte dijo que la elección ya no es por sectorización como sucedía hace años, sino que todos los que busquen un espacio pueden acceder a él.

"Hace muchos años se tenía una sectorización, por ejemplo, si salías de la Escuela Luis Encinas casi por automático te venías para acá, ahora no. La única forma en que tienen preferencia los alumnos es para el turno y eso es para las familias que ya tengan a un hijo en la mañana o en la tarde", detalló.

El director dijo que sí se espera atender la demanda que reciben cada año, ya que hay espacio suficiente para nueve grupos de primero, que se distribuirán siete en la mañana y dos en la tarde, con un promedio de 30 alumnos en el matutino y alrededor de 25 en el vespertino.

Este ciclo egresarán 230 estudiantes de la secundaria, quienes en su mayoría van a preparatorias ubicadas en Ciudad Obregón y dejarán esos espacios para los de nuevo ingreso.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Itesca impulsa investigación con infraestructura educativa
Ciudad Obregón

Itesca impulsa investigación con infraestructura educativa

Febrero 09, 2026

El cuarto limpio es un área en la que podrán hacer investigaciones las ingenierías y representa un avance en infraestructura educativa

Taxistas esperan aumento en la demanda por 14 de febrero
Ciudad Obregón

Taxistas esperan aumento en la demanda por 14 de febrero

Febrero 09, 2026

El sector de taxi ruletero ya se encuentra preparando estrategias para la fecha del amor y la amistad

Esta semana inaugurarán primeras Viviendas para el Bienestar en Cajeme
Ciudad Obregón

Esta semana inaugurarán primeras Viviendas para el Bienestar en Cajeme

Febrero 09, 2026

Serán 50 casas las que se estrenen y se contará con la presencia del gobernador Alfonso Durazo Montaño, adelantó el alcalde Javier Lamarque