Itesca impulsa investigación con infraestructura educativa

En busca de impulsar investigaciones y la formación de talentos en las áreas de semiconductores e Inteligencia Artificial (IA), el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) invertirá este año en la habilitación y equipamiento del cuarto limpio que se construyó el año pasado en la universidad.

Margarita Vélez de la Rocha, directora general del Itesca, explicó que la inversión proyectada para el 2026 es aproximadamente de 23.4 millones de pesos y con lo que la universidad ya estaría en condiciones de inaugurar la infraestructura para septiembre de este año.

"Bien sabe la comunidad que se construyó un cuarto limpio. Un cuarto limpio es una infraestructura estratégica de formación de talento e investigación en el Itesca y ahorita en el 2026 se continúan los trabajos, se está habilitando toda la obra eléctrica para habilitar esa infraestructura y viene el equipamiento; el equipamiento es la fase que va a culminar y va a permitir iniciar los trabajos, entonces con todo el apoyo que el gobernador nos está dando, esperamos para antes de septiembre tener inaugurada esa infraestructura", informó.

IMPACTO REGIONAL Y COLABORACIÓN EN EL ECOSISTEMA DE SEMICONDUCTORES

Señaló que la inauguración de ese espacio representa un avance no solo para el Itesca, sino para la infraestructura educativa y de formación de talento del estado de Sonora y el noroeste.

Recientemente personal de Sonora acudió a Baja California a conocer el ecosistema de los semiconductores y corroboraron que van por buen camino para incorporarse a esa área de la industria que requiere talentos.

"Hace poco estuvimos en una gira por Baja California, conociendo el ecosistema de semiconductores allá, con invitación de la Secretaría de Economía y de la UABC y eso nos da mucha luz de que vamos por un buen camino de integrarnos en todo el noroeste a ese ecosistema de semiconductores", abundó.

Una vez que inicien las operaciones en el cuarto limpio se podrán hacer trabajos de investigación enfocados la caracterización de materiales, en la que podrán participar todos los programas académicos de las ingenierías.

"La Inteligencia Artificial, el tema de semiconductores son áreas de trabajo que son sombrilla y todas las carreras confluyen en hacer investigación ahí y eso nos va a permitir formar talento, talento que la industria está requiriendo en este momento y lo va a requerir por más tiempo", abundó.