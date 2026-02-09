  • 24° C
Ciudad Obregón

Esta semana inaugurarán primeras Viviendas para el Bienestar en Cajeme

Serán 50 casas las que se estrenen y se contará con la presencia del gobernador Alfonso Durazo Montaño, adelantó el alcalde Javier Lamarque

Feb. 09, 2026
Esta semana se tiene programado llevar a cabo el corte de listón para inaugurar las primeras 50 casas que forman parte del programa nacional Viviendas para el Bienestar en Cajeme, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, quien adelantó además que se contará con la visita del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Se trata de casas que son construidas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en un terreno de la colonia Maximiliano R. López, proyecto que dio inicio el año pasado como parte de esta estrategia nacional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para resolver el problema de la falta de vivienda en el país.

"El miércoles tengo entendido que aquí se va a dar el banderazo o se cortará el listón de inauguración, por decirlo de alguna manera, de las primeras 50 casas de Conavi que están construyendo en el marco del programa nacional de Viviendas para el Bienestar. Va a venir el gobernador Alfonso Durazo y creo que viene también la secretaria de Sedatu a Ciudad Obregón", comentó.

Agregó que en esta ocasión no se tiene programada la visita de la presidenta de México a Cajeme, pero habrá una conexión con ella, pues el evento será transmitido como parte de la conferencia matutina que da Claudia Sheinbaum.

En Cajeme se considera la construcción de más de 300 viviendas de este tipo en la primera etapa del programa.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

