Sustituirán quema de castillo con espectáculo de luces en Cajeme

Debido a que no habrá quema de castillo durante El Grito, ya que la pirotecnia está prohibida en Cajeme, se sustituirá esta atracción con un espectáculo de luces en la plaza Álvaro Obregón, adelantó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, quien reiteró su invitación a la ciudadanía para que asista a esta fiesta patria el 15 de septiembre.

"Vamos a tener a varios grupos musicales, pero en particular va a estar La Brissa amenizando, también ciertamente vamos a tener un espectáculo de luces, va a estar muy bonito, se los prometo y bueno, la verbena popular que se hace todos los años y El Grito conmemorando la independencia de nuestro país", mencionó.

A partir de las 19:00 horas del día 15 comenzará la fiesta patria en la plaza, y El Grito tendrá lugar a las 22:00, adelantó el presidente municipal.

BUSCAN RECONSTRUIR PUENTE DE LA 300

En otro tema, Javier Lamarque dio a conocer que cuenta con un proyecto que se analiza con el gobierno de Sonora para llevar a cabo trabajos en el puente vehicular de la calle 300, donde se han registrado distintos accidentes, entre ellos volcamientos de unidades.

"Es una obra que se hizo hace ya algunos años, nunca quedó bien ese puente, hay que reconstruirlo, es una obra que tiene que ver con recursos estatales y está prácticamente en el área federal, no tiene competencia directa el Ayuntamiento, aunque hemos intervenido para bachear, yo tengo un proyecto que he estado gestionando", explicó.

El alcalde reiteró que cuando cajemenses presentan evidencias de que el Ayuntamiento es responsable por daños a vehículos, hay reparación de daños.