Retrocede número de empresas en Sonora: Imss

El número de empresas formales registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) tuvo un ligero retroceso en Sonora durante agosto, al haber tenido una disminución de 152 en relación al mes de julio.

De acuerdo al registro de patrones ante el Imss, agosto cerró con 38 mil 422 empresas formales, en tanto que julio fue con 38 mil 574, siguiendo la tendencia a la baja que se ha tenido en los últimos meses.

Los municipios que más patrones registraron son Hermosillo con 14 mil 350, seguido por Cajeme con 7 mil 429 y Nogales con 2 mil 749, los cuales tradicionalmente han sido los mayores generadores de empresas formales en la entidad.

Por otro lado, los sectores que registraron el mayor número de patrones ante el Imss en Sonora son el de servicios con 10 mil 487, comercio con 10 mil 225 y construcción 5 mil 133.

Las empresas formales de acuerdo al rango de registro patronal que más se tienen en Sonora son las de 2 a 5 empleados, las cuales agruparon 15 mil 038, seguido por las de un empleado con 11 mil 125 y las de entre 6 y 50 empleados con 10 mil 457.

Lo anterior muestra que en Sonora predominan las Micro y Pequeñas Empresas, las cuales suman la mayoría en la entidad.