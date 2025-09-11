Impulsarán desarrollo regional con foro en Obregón

Empresarios, artistas, académicos y emprendedores, se sumaron para impulsar el desarrollo regional a través de la colaboración y el fortalecimiento de la comunidad por medio del Segundo Foro Empresarial Industrial "El punto de encuentro donde la industria se humaniza con el arte que se realizará del 15 al 17 de octubre en Obregón.

Arturo Rodríguez, presidente de la Asociación Civil APFA y promotor del evento, dijo que a lo largo de los tres días de conferencia se tendrán invitados especializados en las artes, el ámbito académico y empresarial.

Añadió que la Asociación Civil apuesta por que le vaya bien a Cajeme y por ello es que realizan este tipo de foros.

SE FUSIONAN ARTE E INDUSTRIA

Sandra Chong, artista plástica, explicó que el programa artístico y cultural "dejará un muy buen sabor de boca" al municipio de Cajeme, y los artistas plásticos que quieran participar pueden adquirir su carnet para exponer su obra a lo largo de los tres días.

El foro se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de octubre en la Universidad La Salle Noroeste y tiene como objetivo unir la industria, el arte y los emprendedores para generar oportunidades, inspirar colaboración y apoyar causas que fortalezcan a la comunidad de Cajeme.

Durante los días de conferencia se contarán con temas que buscan inspirar a los asistentes por medio de estas pláticas y ponencias a las que podrá acudir la comunidad de Obregón y sus alrededores.



El costo del carnet es de 800 pesos día para el público en general, 400 pesos al día para estudiantes y se tendrá una promoción el día del arte, que es de 500 pesos.

Para más información se puede visitar el sitio web www.foroempresarialindustrialyarte.com o al número de Whatsapp 6441-450215 en donde se les brindará más información.