Cabildo aprueba Primer Informe de Javier Lamarque

Durante una Sesión Extraordinaria y Pública de Cabildo, los regidores de Cajeme aprobaron el contenido del Primer Informe de gobierno que presentará el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano el día 16 de septiembre a la ciudadanía, mismo que fue votado con una abstención y un sufragio en contra, tras el análisis del documento.

Este evento tendrá lugar en la Arena Itson a las 11:00 horas, cuyo uso no será costoso para el gobierno municipal, ya que existe un convenio el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), adelantó el munícipe, quien además destacó que toda la información que se compartirá al pueblo de Cajeme sobre los trabajos que se han hecho en el primer año de esta administración se encuentran sustentados con datos.

La regidora Sara Piña argumentó que su voto fue en contra debido a que, a decir de la edil, no hubo tiempo suficiente para llevar a cabo un análisis profundo de lo escrito en el documento, mientras que el edil Jorge Rodríguez se abstuvo sin presentar observaciones.

Por su parte, la regidora Adriana Torres de la Huerta, propuso que el próximo informe de gobierno pase previamente por comisiones, para que haya un análisis más detallado sobre los datos que se presentarán a la población.

En la sesión, los ediles coincidieron en que ha habido distintos avances para el bienestar de los cajemenses, los cuales se encuentran plasmados en el Primer Informe.

"Vamos a hablar principalmente de los avances que se han tenido en seguridad pública, alumbrado, rehabilitación de calles, alcantarillado, agua potable, deporte, entre otras cosas, vamos bien, vamos avanzando", comentó al respecto el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

El sábado 13 de septiembre se transmitirá el informe del gobernador Alfonso Durazo en el Centro Magno para los cajemenses, a las 11:00 horas.