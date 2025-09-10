Cae 41% colocación de equipos en programa ASI

En agosto de 2025 se registró una reducción de 42.6 por ciento en la colocación de equipos y sistemas ahorradores de energía por parte de empresas afiliadas al programa ASI en la Zona Obregón, ello al hacer el comparativo anual, informó Edgardo Mauricio Galaviz Martínez.

El coordinador de la oficina con sede en Ciudad Obregón manifestó que, en total, en agosto que recién concluyó se llevaron a cabo 115 acciones; de estas, 85 correspondieron específicamente al municipio de Cajeme y las restantes 30 fueron en Navojoa.

De las desarrolladas en Cajeme, 21 fueron ventas de equipos de aire acondicionado; 10 sistemas de aislamiento térmico; 19 lavadoras y 25 fueron refrigeradores, indicó el entrevistado.

De las 30 acciones de Navojoa, se colocaron 13 equipos de aire acondicionado; asimismo, se vendieron cuatro lavadoras y 13 refrigeradores, sin ningún sistema de aislamiento térmico.

Durante el mismo mes de 2024, se desarrollaron en total 164 acciones, de las cuales 104 tuvieron lugar en el municipio de Cajeme y las restantes 60, en Navojoa.

De estos, en Cajeme se colocaron 40 equipos de aire acondicionado; nueve fueron sistemas de aislamiento térmico; 21 lavadoras y 34 refrigeradores, indicó.

En Navojoa, por su parte, se vendieron 29 equipos de aire acondicionado; dos aislamientos térmicos, una lavadora y 28 refrigeradores.