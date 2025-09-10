  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 10 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Cae 41% colocación de equipos en programa ASI

En la Zona Obregón, durante agosto de 2024 se vendieron 164, y este año sólo se colocaron 115: Galaviz

Sep. 10, 2025
Cae 41% colocación de equipos en programa ASI

En agosto de 2025 se registró una reducción de 42.6 por ciento en la colocación de equipos y sistemas ahorradores de energía por parte de empresas afiliadas al programa ASI en la Zona Obregón, ello al hacer el comparativo anual, informó Edgardo Mauricio Galaviz Martínez.

El coordinador de la oficina con sede en Ciudad Obregón manifestó que, en total, en agosto que recién concluyó se llevaron a cabo 115 acciones; de estas, 85 correspondieron específicamente al municipio de Cajeme y las restantes 30 fueron en Navojoa.

De las desarrolladas en Cajeme, 21 fueron ventas de equipos de aire acondicionado; 10 sistemas de aislamiento térmico; 19 lavadoras y 25 fueron refrigeradores, indicó el entrevistado.

De las 30 acciones de Navojoa, se colocaron 13 equipos de aire acondicionado; asimismo, se vendieron cuatro lavadoras y 13 refrigeradores, sin ningún sistema de aislamiento térmico.

Durante el mismo mes de 2024, se desarrollaron en total 164 acciones, de las cuales 104 tuvieron lugar en el municipio de Cajeme y las restantes 60, en Navojoa.

De estos, en Cajeme se colocaron 40 equipos de aire acondicionado; nueve fueron sistemas de aislamiento térmico; 21 lavadoras y 34 refrigeradores, indicó.

En Navojoa, por su parte, se vendieron 29 equipos de aire acondicionado; dos aislamientos térmicos, una lavadora y 28 refrigeradores.

Francisco Angulo
Francisco Angulo
Contenido Relacionado
Mejora 10.37% ocupación hotelera en Cajeme
Ciudad Obregón

Mejora 10.37% ocupación hotelera en Cajeme

Septiembre 10, 2025

En agosto de 2025 se vendieron 14 mil 680 cuartos-noche, contra los 13 mil 300 de agosto de 2024

Oomapas de Cajeme trabaja en reparar 9 hundimientos tras lluvias por Lorena
Ciudad Obregón

Oomapas de Cajeme trabaja en reparar 9 hundimientos tras lluvias por "Lorena"

Septiembre 10, 2025

Cabe señalar que la calle más afectada es la 400, donde se estima invertir cerca de 3 millones de pesos

Secretaría del Bienestar de Cajeme trabaja en acercar servicios a la zona rural
Ciudad Obregón

Secretaría del Bienestar de Cajeme trabaja en acercar servicios a la zona rural

Septiembre 10, 2025

Recientemente, se llevó a cabo una jornada gratuita en Pueblo Yaqui y hay planes para el resto de las comisarías