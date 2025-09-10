  • 24° C
Ciudad Obregón

Secretaría del Bienestar de Cajeme trabaja en acercar servicios a la zona rural

Recientemente, se llevó a cabo una jornada gratuita en Pueblo Yaqui y hay planes para el resto de las comisarías

Sep. 10, 2025
Servicios de salud, trámites, entre otros, serán acercados a cada una de las 5 comisarías de Cajeme, pues la Secretaría del Bienestar prepara distintas jornadas gratuitas para atender la zona rural, donde existen familias que por su situación económica no pueden acceder a ellos por sus propios medios.

El titular de la dependencia, Alejandro Ibarra, explicó que ya se comenzó por la comisaría de Pueblo Yaqui, donde recientemente se realizó una de estas jornadas.

En ella se ofrecieron beneficios como cortes de cabello, consultas médicas, vacunación, nutrición, servicios relacionados con el Centro de Control Animal, inscripción al programa Liconsa, así como atenciones por parte del IMSS Bienestar y corrección de actas.

"Vimos la necesidad de empezar las Jornadas en las 5 Comisarías, recientemente tocó en Pueblo Yaqui, con los servicios que más demanda tienen, todos son servicios gratuitos. Esta es una tarea que nos dio nuestro alcalde Javier Lamarque Cano, estar cerca de la ciudadanía. Agradezco al presidente municipal por la confianza que nos tiene y por traer los beneficios de su administración a las comisarías, para nosotros es importante que colaboren y se atiendan para prevenir la salud que es responsabilidad de todos y queremos que haya una comunidad sana", mencionó.

Durante este gobierno, también se han acercado los servicios a zonas del casco urbano de Cajeme, por medio de jornadas que se realizan en colaboración con distintas dependencias e instituciones de salud.

La dependencia trabaja de la mano con Comités de Participación Social en las colonias, para atender las distintas necesidades que se tienen.

Javier Zepeda
