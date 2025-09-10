Falla alumbrado público en colonia Benito Juárez de Cajeme

Baches que se han formado con el paso del tiempo en algunas vialidades, así como problemas con el alumbrado público, son algunas de las situaciones que afectan actualmente a residentes de la colonia Benito Juárez y a estudiantes de un plantel escolar de educación básica.

Vecinos inconformes mencionan que los problemas con las calles no son recientes, pues llevan meses con fugas de agua, mientras que con el paso del tiempo las vialidades se han deteriorado y no se puede transitar de manera segura, pues los automovilistas se exponen a posibles accidentes al intentar no caer en los hoyancos.

Como en este punto vial se encuentra la Primaria Enrique C. Rébsamen, hay niños y niñas que se ven afectadas también, tanto por las calles, los malos olores ocasionados por las fugas de agua, y la falta de iluminación, ya que las lámparas de alumbrado público no funcionan correctamente.

Por medio de redes sociales, cajemenses hicieron un llamado a la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, así como a la de Desarrollo Urbano, para que se atiendan estos casos, pues el panorama que se vive afecta su calidad de vida.

En otros puntos de esta colonia también se han denunciado fugas de agua que causan malos olores y le dan una mala imagen. Uno de ellos es el tramo de la No Reelección que va de Las Haciendas hacia el poniente.

"Al venir caminando por la No Reelección, desde Las Haciendas hacia el poniente, poco antes de llegar a la colonia Benito Juárez, empiezan los malos olores de los drenajes colapsados, encharcando las calles. Qué tristeza da ver así a nuestro Plano Oriente, y qué decir del resto de las colonias de Obregón", dijo Luis Quezada, uno de los afectados.

Cabe señalar que la colonia Benito Juárez tiene más de 100 años de ser fundada.