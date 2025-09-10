SEC: Gobierno de Sonora invita a inscribirse en el CEB 9/23 en Providencia

A través de un boletín se dio a conocer que, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), invita a formar parte de la primera generación del Centro de Estudios de Bachillerato 9/23 (CEB), ubicado en Providencia, Cajeme, con el cual se amplían las opciones de estudio para los jóvenes y que iniciará clases el lunes 15 de septiembre.

Se invita a los egresados de secundaria a realizar su proceso de inscripción del 10 al 12 de septiembre, en un horario de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., en las instalaciones de la Secundaria Técnica No. 53 "María Magdalena Espíndola García", Calle Base s/n (junto al campo de béisbol, Col. Providencia, Cajeme).

BENEFICIO

Tendrán la oportunidad de formar parte de este histórico esfuerzo realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo, a través del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana.

En enero de 2025, la presidenta anunció la creación de los primeros 40 mil nuevos espacios en educación media superior, con la construcción de 20 nuevas preparatorias, la ampliación de 30 y la reconversión de 35 planteles de secundaria en el país.

Derivado de dicha iniciativa, Sonora es una de las 17 entidades beneficiadas con la estrategia de reconversión, y se acondicionarán las instalaciones de la secundaria "María Magdalena Espíndola García", del municipio de Cajeme, para ofrecer estudios de bachillerato en el turno vespertino.

También se destinarán más de 21 millones de pesos para la construcción de dos edificios de un piso, que contemplan un aula de cómputo, un área administrativa, un laboratorio multifuncional y un taller, así como una cancha multifuncional con tejabán.