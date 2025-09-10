  • 24° C
Ciudad Obregón

Mejora 10.37% ocupación hotelera en Cajeme

En agosto de 2025 se vendieron 14 mil 680 cuartos-noche, contra los 13 mil 300 de agosto de 2024

Sep. 10, 2025
La ocupación hotelera del municipio de Cajeme registró un alza de 10.37 por ciento durante el mes de agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con información de la Oficina de Convenciones y Visitantes (CV) de Ciudad Obregón.

Nubia Verónica Flores Amaya, presidenta de la OCV Ciudad Obregón reveló que, en el octavo mes del año, en los hoteles tipo A en la plaza de Ciudad Obregón se vendieron 14 mil 680 habitaciones-noche, con una tarifa de mil 177.60 pesos en promedio, cerrando el mes con una ocupación del 54.81 por ciento.

En comparación, en agosto de 2024 se colocaron 13 mil 300 habitaciones, siendo la tarifa de promedio de mil 146.34 pesos; en ese lapso, la ocupación fue del 49.66 por ciento, mencionó.

HOTELES TIPO B

Por lo que se refiere a los hoteles tipo B, que son los de tamaño menor, en agosto de 2024 la plaza vendió mil 676 habitaciones, con una tarifa promedio de 477.96 pesos y una ocupación del 37.01 por ciento, agregó la presidenta de la OCV.

En agosto de 2025, la plaza vendió 2 mil 104 cuartos-noche, cuya diferencia representa un incremento del 25.53 por ciento, con una tarifa de 540.87 pesos en promedio y una ocupación del 46.49 ciento, finalizó la fuente.

Francisco Angulo
