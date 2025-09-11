Quieren que aprendan mecánica ciudadanos de Obregón: Icatson abre inscripciones

La especialidad de mecánica arrancará los cursos de Mantenimiento al Sistema de Carga para el público general y el de reparación y Servicio al Sistema de Carga para mujeres en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson) Obregón y las inscripciones se encuentran abiertas, afirmó el maestro de esa asignatura, Daniel Alberto Martínez Guzmán.

El docente informó que los cursos inician en octubre y los interesados pueden inscribirse en las instalaciones del Icatson Obregón durante lo que resta de septiembre para apartar un lugar.

Estos cursos forman parte de la especialidad de Mecánica, que tiene una duración total de tres años en el plantel Obregón, y los interesados no necesitan conocimientos previos de mecánica o haber llevado otro curso.

"El requisito es que los alumnos tengan muchos deseos de aprender y, desde luego, inician desde cero", detalló.

ESPECIALIDAD DURA TRES AÑOS

A lo largo de los tres años se tienen cursos trimestrales con diferentes temáticas y hay estudiantes que llevan cada uno de ellos para poderse especializar en el área de mecánica y escalar en su trabajo, ingresar a un nuevo espacio laboral o abrir su propio negocio.

Martínez Guzmán dijo que hay estudiantes de la especialidad que egresaron y ya se encuentran trabajando en empresas o abrieron sus negocios de mecánicas.

El curso de Mantenimiento al Sistema de Carga, abierto al público en general, será de lunes a viernes de las 11:00 a las 14:00 horas, mientras que el de Reparación y Servicio al Sistema de Carga, exclusivo para mujeres, es los sábados de las 14:00 a las 19:00 horas.

Para más información se pueden dirigir al Icatson ubicado en la colonia Libertad o en las redes sociales de Icatson Obregón en donde viene toda la programación.