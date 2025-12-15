  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 15 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Suspenden trámites digitales ante Hacienda estatal tras presunto hackeo

Se lleva a cabo una revisión exhaustiva del sistema de información financiera, dio a conocer el gobierno de Sonora

Dic. 15, 2025
Suspenden trámites digitales ante Hacienda estatal tras presunto hackeo

Los trámites a través del sitio web hacienda.gob.mx se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso, debido a que se lleva a cabo una revisión exhaustiva del Sistema de Información Financiera ante "información que circula públicamente sobre un supuesto compromiso de datos" (presunto hackeo), informó el gobierno de Sonora.

"La Secretaría de Hacienda y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Estado de Sonora informan que, conforme a los procedimientos establecidos en el Plan para la Gestión de Incidentes de Seguridad Informática, se está llevando a cabo una revisión exhaustiva del Sistema de Información Financiera de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, en coordinación con un equipo especializado en Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad", se lee en un comunicado.

En el documento digital emitido por las autoridades estatales se explica que, en consecuencia, no se podrá realizar ningún tipo de pago a través del sitio web en mención, bancos, ni comercios participantes hasta que finalice dicha inspección.

"Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos su comprensión. Estamos trabajando para reanudar operaciones a la brevedad posible, asegurando la continuidad y confiabilidad de nuestros servicios al mismo tiempo que estamos involucrando a las autoridades pertinentes para el seguimiento al caso", comunicó el gobierno estatal.

En caso de que las personas deseen obtener mayor información sobre esta situación, se recomienda solicitarla ante los canales oficiales del gobierno de Sonora.

Recientemente fue hackeado el Sistema de Informática de Seguridad Pública Estatal.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Oomapasc invita a actualizar medidores
Ciudad Obregón

Oomapasc invita a actualizar medidores

Diciembre 14, 2025

Con el objetivo de tener datos precisos sobre el consumo de agua en los hogares y evitar conflictos

Impulsarán a emprendedores de Cajeme con Mercadito Solidario Finabien
Ciudad Obregón

Impulsarán a emprendedores de Cajeme con Mercadito Solidario Finabien

Diciembre 14, 2025

Se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre en la comisaría de Pueblo Yaqui

Pide padre Salvador Nieves mantener la esperanza en Dios
Ciudad Obregón

Pide padre Salvador Nieves mantener la esperanza en Dios

Diciembre 14, 2025

En este tiempo de Adviento, y ante los conflictos de la vida cotidiana, el sacerdote destaca la importancia de que los fieles no pierdan la fe