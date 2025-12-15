Suspenden trámites digitales ante Hacienda estatal tras presunto hackeo

Los trámites a través del sitio web hacienda.gob.mx se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso, debido a que se lleva a cabo una revisión exhaustiva del Sistema de Información Financiera ante "información que circula públicamente sobre un supuesto compromiso de datos" (presunto hackeo), informó el gobierno de Sonora.

"La Secretaría de Hacienda y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Estado de Sonora informan que, conforme a los procedimientos establecidos en el Plan para la Gestión de Incidentes de Seguridad Informática, se está llevando a cabo una revisión exhaustiva del Sistema de Información Financiera de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, en coordinación con un equipo especializado en Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad", se lee en un comunicado.

En el documento digital emitido por las autoridades estatales se explica que, en consecuencia, no se podrá realizar ningún tipo de pago a través del sitio web en mención, bancos, ni comercios participantes hasta que finalice dicha inspección.

"Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos su comprensión. Estamos trabajando para reanudar operaciones a la brevedad posible, asegurando la continuidad y confiabilidad de nuestros servicios al mismo tiempo que estamos involucrando a las autoridades pertinentes para el seguimiento al caso", comunicó el gobierno estatal.

En caso de que las personas deseen obtener mayor información sobre esta situación, se recomienda solicitarla ante los canales oficiales del gobierno de Sonora.

Recientemente fue hackeado el Sistema de Informática de Seguridad Pública Estatal.